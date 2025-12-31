Ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε οδηγική νοοτροπία και συμπεριφορά

Καθημερινά, και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με την τοποθέτηση των καμερών της Τροχαίας και τους ελέγχους που γίνονται στους δρόμους, διαπιστώνονται αμέτρητες παραβάσεις.

Σε μια Αττική που έχει συρρικνωθεί ο μισός πληθυσμός της χώρας και κατά συνέπεια τα περισσότερα οχήματα και τα περισσότερα ατυχήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, συμβαίνουν απίστευτα περιστατικά, από απλές παραβάσεις του ΚΟΚ μέχρι και πιο σύνθετες, όπως να κινείσαι με υπερβολική ταχύτητα, να μιλάς με το smartphone στο χέρι, να μη φοράς ζώνης ασφαλείας και να έχεις καταναλώσει πολύ αλκοόλ.

Οι νέες κάμερες που τοποθετήθηκαν ήδη έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις, σε λίγες μόνο ημέρες. Πρόκειται να τοποθετηθούν κι άλλες και σύντομα θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα πρόστιμα που δεν είναι μόνο χρηματικά, αλλά προβλέπουν αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας αλλά και αφαίρεση άδειας οδήγησης. Τα κυριότερα που καταγράφουν είναι η παραβίαση στοπ, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση smartphone και η χρήση ζώνης ασφαλείας.

Να φανταστείτε ότι για μια στάθμευση σε δρόμο που είναι για στάθμευση δικύκλων και όχι αυτοκινήτων, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ και αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 10 ημέρες!

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι πολύ πιο αυστηρός, και σωστά.

Τα όργανα της Τροχαίας, με την ευκαιρία του νέου ΚΟΚ, έχουν εξαπολύσει καθημερινούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ και μη χρήση από τους μοτοσυκλετιστές. Ακόμα και η πιο μικρή παράβαση καταγράφεται και δικαιολογίες δεν χωρούν, ούτε εκφράσεις παραβατών προς αστυνομικούς, όπως «παίρνεις 900 ευρώ και κυνηγάς εμάς», ώστε να ρίξουν στο φιλότιμο τους αστυνομικούς.

Οι όποιες ενστάσεις επί των παραβάσεων, πλέον, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εφόσον υπάρχει στοιχεία που δικαιολογούν τη διαγραφή του προστίμου, αυτό γίνεται έπειτα από εξέταση του αιτήματος. Όμως, πληροφορίες αναφέρουν ότι απειροελάχιστες ενστάσεις γίνονται δεκτές.

Με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα και πολύ γνωστά πρόσωπα που πέρασαν από δικαστικές αίθουσες και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα, νομίζω ότι πολλοί θα το καλοσκεφτούν αν πρόκειται να παρανομήσουν.

Το να παρκάρεις σε λάθος σημείο, εκτός αν είναι ράμπα ΑμΕΑ, πεζοδρόμιο και πεζόδρομος, μπορεί να μην κοστίζει πολύ, ούτε σε αντικοινωνική συμπεριφορά ούτε σε χρήματα, όμως είναι παράβαση.

Ωστόσο, το να παραβιάζεις στοπ με τον κίνδυνο δυστυχήματος, να οδηγείς με το smartphone στο χέρι, να μη φοράς ζώνη ασφαλείας και κράνος, να τρέχεις πολύ πάνω από τα όρια ταχύτητας και να έχεις πιει πολύ, είναι παραβάσεις που μπορεί να κοστίσουν ακριβά, σε ανθρώπινες ζωές και μετά σε χρήματα στον παραβάτη.

Ας σκεφτούμε ένα σύστημα υγείας όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν θα είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων, πόσο ωφελημένη θα ήταν η κοινωνία.

Καταλήγοντας, επειδή με ρωτούν πολλοί βλέποντάς με να οδηγώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αν έχει αλλάξει κάτι σε μένα, τους λέω ευθαρσώς ότι οδηγώ πιο ήρεμα, παρόλο που τα ηλεκτρικά είναι εκρηκτικά στην επιτάχυνση. Με το μυαλό στο να εξοικονομώ ενέργεια στη μπαταρία, αυτή η ηρεμία στις κινήσεις δίχως άλλη σκέψη.

Κι επειδή δεν γίνεται όλοι να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα, τουλάχιστον τα αμέσως επόμενα χρόνια, μήπως πρέπει αν ανακαλύψουμε τρόπους ώστε να οδηγούμε πιο ήρεμα;