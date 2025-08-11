Jeep: Από 22.900 ευρώ το Avenger

Μειωμένες τιμές ισχύουν για όλες τις εκδόσεις του Jeep Avenger.

Συγκεκριμένα, η εισαγωγική εταιρεία διαθέτει την έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων με τιμή από 22.990 ευρώ, την υβριδική e-Hybrid με τους 110 ίππων που συνοδεύεται με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων από 25.990 ευρώ και την αμιγώς ηλεκτρική ξεκινάει από 28.400 ευρώ (στην τιμή περιλαμβάνεται και η κρατική επιδότηση).

Η βασική έκδοση εξοπλισμού Longitude διαθέτει, μεταξύ άλλων, κλιματισμό, κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ψηφιακό πίνακα οργάνων, ζάντες αλουμινίου, προβολείς LED, καθώς και καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση και θέρμανση.

Στο ακόμα υψηλότερο επίπεδο εξοπλισμού Altitude, που κοστίζουν παραπάνω, περιλαμβάνονται επιπλέον: ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας με drone view, ενεργοποίηση κινητήρα χωρίς κλειδί, προβολείς ομίχλης, αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και αυτόματος κλιματισμός.

Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (αυτόνομο φρενάρισμα, διατήρηση στην λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση κόπωσης οδηγού, αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ) καθώς και με Selec-Terrain που προσαρμόζει το αυτοκίνητο σε όλες τις συνθήκες.

Το Jeep Avenger προσφέρεται και με την έκδοση 4xe που χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης.

Όλα τα Jeep Avenger καλύπτονται από 4 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη και από επίσης 4ετή οδική βοήθεια, ενώ στην ηλεκτρική έκδοση η μπαταρία καλύπτεται για 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.