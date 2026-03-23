Mercedes-Benz: Από 49.950 η υβριδική CLA

Ήρθε στην Ελλάδα η ανανεωμένη Mercedes-Benz CLA, με περισσότερα χαρακτηριστικά.

Το «Αυτοκίνητο της χρονιάς 2026» στην Ευρώπη, βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα της μάρκας, που υποστηρίζει προηγμένες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης και ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Το μακρύ μεταξόνιο, οι κοντοί πρόβολοι και το δυναμικό πίσω μέρος, που προσομοιάζει σε GT, αναδεικνύουν δυναμικές αναλογίες, και η σπορ μάσκα σε σχήμα Α φέρει ενιαίο star panel που φωτίζεται πλήρως με 142 κινούμενα LED αστέρια με χρωμιωμένη εμφάνιση.

Στον βασικό εξοπλισμό ανήκουν οι προβολείς LED High Performance με χρωμιωμένο σχεδιαστικό στοιχείο σε σχήμα αστεριού, ενώ στον προαιρετικό εξοπλισμό ανήκουν οι προβολείς MULTIBEAM LED. Τα πίσω φώτα έχουν επίσης σχήμα αστεριού και ενώνονται με ένα φωτιζόμενο σχεδιαστικό στοιχείο.

Όλες οι εκδόσεις της CLA εξοπλίζονται στάνταρ με μια πανοραμική οροφή, που εκτείνεται από το πλαίσιο του παρμπρίζ έως το πίσω μέρος, και φέρει θερμομονωτικό πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας.

Το εσωτερικό της CLA προσφέρει την προαιρετική, αιωρούμενη οθόνη MBUX Superscreen, με οθόνη οδηγού 26 εκ. (10,25 ιντσών) και κεντρική οθόνη 35,6 εκ. (14 ιντσών). Η οθόνη MBUX Superscreen διατίθεται προαιρετικά και με επιπλέον οθόνη 35,6 εκ. (14 ιντσών) για τον μπροστινό επιβάτη.

Διαθέτει πιο ευρύχωρη καμπίνα, και στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση υπάρχει επιπλέον εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) κάτω από το καπό.

Επίσης, η νέα CLA είναι το πρώτο μοντέλο που λειτουργεί αποκλειστικά με το νέο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System, ενισχυμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη, φέρει το νέο MBUX, το πρώτο σύστημα infotainment που ενσωματώνει Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και νέο ψηφιακό βοηθό MBUX Virtual Assistant, που προσφέρει διαλόγους πολλών επιπέδων, ενώ η πλοήγηση Mercedes-Benz Navigation με ηλεκτρική νοημοσύνη σχεδιάζει την ταχύτερη και πιο άνετη διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των ιδανικών στάσεων φόρτισης.

Το μοντέλο προσφέρει με έναν υβριδικό κινητήρα 1.5lt, με τρία επίπεδα ισχύος, με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή τετρακίνηση 4MATIC. Ο κινητήρας βενζίνης συνδυάζεται με ηλεκτρομοτέρ που φέρει ενσωματωμένο ένα 8άρι αυτόματο κιβώτιο, και μια μπαταρία 1,3 kWh.

Εκδόσεις: CLA 180 με 136 hp, CLA 200 (και C200 4MATIC) με 163 hp, CLA 200 (και CLA 200 4MATIC) με 190 hp.

Τιμές από 49.950 ευρώ.