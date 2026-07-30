Έκρηξη παγκόσμιων παραδόσεων Skoda – Ένα στα τέσσερα είναι εξηλεκτρισμένα

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς κινείται η Skoda, στην Ευρώπη, και παγκοσμίως.

Η τσεχική μάρκα του ομίλου VW, κατά το πρώτο 6μηνο του 2026, παρέδωσε 555.700 οχήματα, ήτοι +9,1% από το περσινό 6μηνο, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατηρήθηκε στη 2η θέση των πωλήσεων.

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Αξίζει να σημειώσω ότι σε αυτές τις παραδόσεις περιλαμβάνονται 108.200 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ήτοι +48,3% πάνω από πέρυσι, καθώς και 24.100 plug-in hybrid μοντέλα, +11,8% αυξημένα από το περσινό 6μηνο.

Ακρογωνιαίοι λίθοι στις παραδόσεις ηλεκτρικών, ήταν τα Elroq και Enyaq, ενώ η προσθήκη των επίσης αμιγώς ηλεκτρικά Epiq και Peaq, διπλασιάζουν το χαρτοφυλάκιο της πλήρως ηλεκτρικών Skoda, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Οι χώρες με τις περισσότερες παραδόσεις ήταν: Γερμανία με ρεκόρ 120.400 οχημάτων (+19,6%), Τσεχία (48.900 οχήματα, +6,9%), Αυστρία (+16,6%), Πολωνία (34.500, +14,2%), Ιταλία (+10,7%), Ισπανία (+9,5%), Γαλλία (+9,3%), Ινδία (35.700, +7,4%), και Ηνωμένο Βασίλειο (46.600, +6,6%). Στην Ελλάδα είχε μείωση παραδόσεων εξαιτίας και των καθυστερήσεων στις αφίξεις των μοντέλων.

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To Octavia παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda, με 96.500 παραδόσεις. Ακολούθησαν το Kodiaq με 74.600, το Kamiq με 65.400 και το Fabia με 61.900 οχήματα. Το Enyaq κατέγραψε 48.300 παραδόσεις παγκοσμίως και κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη.

Το Elroq αναδείχθηκε το τρίτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη.

Καταλήγοντας, εξίσου εντυπωσιακά ήταν και τα οικονομικά αποτελέσματα της μάρκας, καθώς τα έσοδα έφτασαν τα 16,0 δισ. ευρώ (+6,3%), και τα λειτουργικά κέρδη τα 1,4 δισ. ευρώ (επίσης +6,3%).