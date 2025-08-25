Driveit

KGM: Μειώσεις τιμών στα μοντέλα της στην Ελλάδα

Η εισαγωγική εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης προχωρά σε σημαντικές προσφορές
KGM Tivoli 1.5lt 4WD
Δημήτρης Μπαλής

Πριν καλά καλά επιστρέψουν οι αδειούχοι από τις διακοπές τους στην εργασία τους, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης, εισαγωγική εταιρεία των μοντέλων της κορεατικής KGM, προχώρησε σε μειώσεις τιμών.

Συγκεκριμένα, προσφέρει το Tivoli 1.5lt 135PS από 18.000 ευρώ (πριν κόστιζε 19.990 ευρώ) και το Tivoli 1.5lt 163PS από 18.400 ευρώ (21.990 ευρώ).

Η τιμή στο Korando 1.5lt 163PS ξεκινά από 22.900 ευρώ (26.990 ευρώ), το Torres 1.5lt 163PS κοστίζει 31.200 ευρώ (35.390 ευρώ), το υβριδικό Torres HEV 150PS από 33.190 ευρώ (34.690 ευρώ) και το ηλεκτρικό Torres EVX 73,4kWh 207PS κοστίζει από 33.190 ευρώ -μαζί με την κρατική επιδότηση-, αντί 39.190 ευρώ.

Το δε διπλοκάμπινο pickup Musso, γίνεται το μοναδικό της κατηγορίας του στην Ελλάδα, με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ.

Το Musso Diesel 2.2lt 202PS κοστίζει, πλέον, από 29.990 ευρώ (35.490 ευρώ) και το Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS 34.990 ευρώ (38.490 ευρώ).

