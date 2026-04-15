KGM: Το Musso Grand είναι η έκπληξη της κατηγορίας του

Σε μια εποχή που τα pick-up μοντέλα μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού -όταν κάποτε η κατηγορία είχε και τα δύο χέρια- το KGM Musso Grand όχι μόνο αποτελεί μια ακόμα επιλογή, κορεατική μάλιστα, αλλά είναι εδώ για να βάλει δύσκολα στον ανταγωνισμό.

Με αδρά χαρακτηριστικά, επιβλητική μάσκα με οριζόντιες γρίλιες, προβολείς στις άκρες του προφυλακτήρα και προστατευτικά τροχών με εμφανείς τις βίδες στερέωσης, προστατευτικά στις πόρτες, εύχρηστα σκαλοπάτια, και μπάρα στην καρότσα προς ενίσχυσης του αμαξώματος, με 5,4 μ. μήκος, 1,95 μέτρα πλάτος και 1,86 μ. ύψος, φανερώνει αρετές ευρυχωρίας στην καμπίνα και στην καρότσα, που έχει μήκος 1,61 μ. και ωφέλιμο φορτίο έως 1.085 κιλά.

Μάλιστα, η καρότσα φέρει και γάντζους για να δέσεις αντικείμενα, έχει παροχή ρεύματος 12V και είναι στρωμένη με πλαστικό για ανθεκτικότητα.

Τα 22 εκ. απόστασης από το έδαφος το καθιστούν ένα καθαρόαιμο, παλαιάς αντίληψης «αγροτικό» που μπορεί να τα καταφέρει παντού εκτός δρόμου, ενώ μπορεί να ρυμουλκήσει –διότι πολλοί το θέλουν και για τέτοια χρήση- τρέιλερ έως 3,5 τόνους!

Μπορεί να ανέφερα τη λέξη αγροτικό, που λέγαμε παλιά, όμως το KGM Musso Grand έχει πολλαπλή χρήση, διότι χαρίζει και ανέσεις επιβατικού, με χώρους για 5 ενήλικες επιβάτες, δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη, συνδεσιμότητα, θύρες USB-C, αυτόματο κλιματισμό, και εκκίνηση με διακόπτη.

Το μηχανικό χειρόφρενο χρειάζεται για την κατηγορία αυτή, ενώ ο περιστροφικός διακόπτης είναι για να αλλάζεις τον τρόπο λειτουργίας: 2H για κίνηση στους πίσω τροχούς, 4H για τετρακίνηση και 4L για τετρακίνηση με τις λεγόμενες κοντές σχέσεις, για τα δύσκολα, λασπώδη ή σκληρά σημεία.

Υπάρχει, δε και δυνατότητα επιλογής τρόπου λειτουργίας για το μοτέρ (Normal, Sport, Winter), ανάλογα το πώς θέλεις να κινηθείς.

Το turbo μοτέρ πετρελαίου 2.2 lt αποδίδει 202 ικανοποιητικούς ίππους και τα 400 Nm ροπής δίνουν το ξεπέταγμα που χρειάζεσαι, αρκεί να μην υπερβάλλεις, διότι έχει δύναμη.

Οδηγώντας οι θόρυβοι στην καμπίνα είναι περιορισμένοι, η συμπεριφορά στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να νιώθεις ότι οδηγείς pick-up, και στα στροφιλίκια η ανάρτηση είναι κάπως σκληρή, αλλά δουλειά της είναι. Με φύλλα σούστας προσφέρεται πίσω ή και με πολλαπλούς συνδέσμους κατά παραγγελία.

Με τη μέση κατανάλωση να καταιβαίνει και κάτω από τα 9 λίτρα στα 100 χλμ., μην το πεις σε όσους έχουν αγροτικά, διότι δεν θα σε πιστεύουν. Ασες τους να δουν τον πίνακα οργάνων τι γράφει.

Και με τιμή από 36.490 ευρώ μπορείς να αποκτήσεις ένα pick-up για όλες τις δουλειές και με πλούσια γκάμα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Πάντως, διατίθεται και έκδοση Musso, δικίνητη, με ίδιο κινητήρα, μηχανικό κιβώτιο και τιμή 29.990 ευρώ. Δελεαστική, αν μη τι άλλο.