Kia: Βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής κι έρχεται το ηλεκτρικό EV2

Ένα από τα πολυαναμενόμενα μοντέλα, το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV2, που θα ριχτεί στη μάχη της μεγαλύτερης σε πωλήσεις κατηγορίας των B-SUV αμαξωμάτων, η οποία στην Ελλάδα κατέχει το 37,14% της αγοράς, αυτή τη στιγμή, βγήκε από τη μονάδα παραγωγής στη Σλοβακία.

Κι όπως βλέπουμε, σε χιονισμένο πεδίο κάνει και τις πρώτες του βόλτες πέριξ του υπερ-σύγχρονου εργοστασίου της Ζιλίνα, έκτασης σχεδόν δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων, που απασχολεί περίπου 3.700 άτομα και λειτουργεί με περισσότερα από 600 προηγμένα ρομπότ.

Είναι το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κορεατικές μάρκας που κατασκευάζεται στην Ευρώπη μετά το EV4.

Φέρνοντας την ηλεκτρική τεχνογνωσία της Kia στην κατηγορία B-SUV, το EV2 κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή. Το μοντέλο προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2kWh και 61,0kWh, παρουσιάζοντας προβλεπόμενη αυτονομία έως 317 και 453 χιλιόμετρα, αντίστοιχα.

Οι ευέλικτες επιλογές φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της γρήγορης φόρτισης 400V DC και της φόρτισης 11kW AC, υποστηρίζουν τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια, ενώ οι συνδεδεμένες υπηρεσίες, όπως ο σχεδιασμός διαδρομής EV, η λειτουργικότητα Plug & Charge και η αμφίδρομη φόρτιση, απλοποιούν την κατάσταση.

Το συμπαγές του μέγεθος προσφέρει αρκετό χώρο για τα πόδια, συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα και έως 403 λίτρα χωρητικότητας χώρου αποσκευών. Οι επιλογές τριπλής οθόνης της Kia, οι ενημερώσεις Over-the-Air (OTA) και μια ολοκληρωμένη σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), ανήκουν στο αξιόμαχο επίπεδο εξοπλισμού.

Το μοντέλο αναμένεται έως το καλοκαίρι στην Ελλάδα.