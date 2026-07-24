Στην Ουγγαρία από σήμερα η Formula 1, πριν τις διακοπές

Με τη νίκη του Κίμι Αντονέλι, την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα της Formula 1 στο Βέλγιο, όπου ο 19χρονος Ιταλός σημείωσε με τη Mercedes την 6η του νίκη σε 10 αγώνες, το ενδιαφέρον για το ποιος μπορεί να τον απειλήσει, κορυφώνεται.

Πριν πάει η Formula 1 διακοπές, η Ουγγαρία είναι η στάση από σήμερα, με τα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών, ακόμα ένα τρίτο σκέλος αύριο, και μετά τις κατατακτήριες, ώστε να έχουμε θέσεις εκκίνησης για το Grad Prix της Κυριακής.

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Στη βαθμολογία ο Αντονέλι έχει 204 βαθμούς, και ακολουθούν: Χάμιλτον 159, Ράσελ 154, Λεκλέρ 126, Νόρις 103, Πιάστρι 92, Φερστάπεν 91.

Στις ομάδες η βαθμολογία είναι: Mercedes 358, Ferrari 285, McLaren 195, Red Bull – Ford 151.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πίστα έχει υποβληθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, που άλλαξε μορφή στα πάντοκ, στις περιοχές φιλοξενίας των θεατών, καθώς και στην πίστα και στις κερκίδες.

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Η πίστα έχει μήκος 4.381 μέτρα και διαθέτει 14 στροφές. Συχνά συγκρίνεται με πίστα καρτ λόγω του μικρού της μήκους και των συνεχών στροφών, ορισμένες από τις οποίες είναι 180°, τις οποίες διανύουν 70 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Υπάρχει μόνο μία πραγματική ευθεία, η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, η οποία αντιπροσωπεύει μία από τις λίγες ευκαιρίες για προσπέρασμα.

Το Ουγγρικό Grand Prix φτάνει τις 41 εκδόσεις του. Όλοι οι αγώνες έχουν διεξαχθεί στο Hungaroring, στα περίχωρα της Βουδαπέστης, αδιάλειπτα από το 1986 μέχρι σήμερα. Ο Λιούις Χάμιλτον έχει τις περισσότερες νίκες σε αυτή την πίστα, με 8, τέσσερις περισσότερες από τον Μίκαελ Σουμάχερ. Η McLaren, με 13 νίκες, είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στη Βουδαπέστη. Τρεις οδηγοί στο σημερινό grid έχουν κατακτήσει την πρώτη τους νίκη στη Formula 1 στην Ουγγαρία: ο Φερνάντο Αλόνσο το 2003 με τη Renault, ο Εστεμπάν Οκόν το 2021 με την Alpine, η οποία ήταν επίσης η πρώτη νίκη της ομάδας και ο Οσκαρ Πιάστρι το 2024 με τη McLaren.