Κοντά στη νίκη του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις οι Jari Matti Latvala-Tomiya Maekawa

Το δεύτερο σκέλος του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, χθες Σάββατο, ήταν πολύ δύσκολο εξαιτίας των καιρικών συνθηκών με τη βροχή.

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην ακύρωση δύο ειδικών διαδρομών, καθώς η πολλή λάσπη δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των οχημάτων ασφαλείας.

Πάντως, οι Jari Matti Latvala-Tomiya Maekawa δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα του δεύτερου σκέλους, κερδίζοντας όλες τις ειδικές της ημέρας. Ο Φινλανδός οδηγός οδήγησε αλάνθαστα την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) και οδεύει προς τη δεύτερη νίκη του σε Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις και την τρίτη του επί ελληνικού εδάφους.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης παρέμειναν οι Kristopher Rosenberger–Nicola Januschke Bleicher με Subaru Impreza 555. Ο Αυστριακός οδηγός, στην επιστροφή του στα ελληνικά χώματα, δεν μπορεί να απειλήσει για την πρώτη θέση και θα κοιτάξει να μείνει δεύτερος, μπροστά από τους Αχιλλέα Χριστοδούλου–Κωνσταντίνο Σούκουλη, με το Mitsubishi Lancer Evo VI, οι οποίοι σήμερα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση.

Στην 4η θέση της γενικής κατάταξης οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας, διατηρώντας παράλληλα την πρωτοπορία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστορικών Αυτοκινήτων των Κατηγοριών 1-4. Το πλήρωμα της Lancia Delta Integrale ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, όμως μια λάθος επιλογή ελαστικών στον Ταρζάν του κόστισε περισσότερο από ένα λεπτό.

Οι Βέλγοι Gregoire de Mevius–Andre Leyh καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση με το Nissan Sunny GTI-R, μπροστά από τους Κύπριους Πέτρο Παντελή-Αντώνη Χρυσοστόμου που ξεπέρασαν το πρόβλημα με την ανάρτηση του Mitsubishi Lancer Evo VI.

Με στόχο να συγκεντρώσουν πολύτιμους βαθμούς και να διατηρηθούν στην κορυφή της κατάταξης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων ήρθαν στη χώρα μας οι Christophe Jacob-Isabelle Regnier με Ford Escort RS1800 MKII. Οι Βέλγοι είναι έβδομοι γενικής, τέταρτοι μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στον Ευρωπαϊκό θεσμό και πρωτοπόροι στην Κατηγορία 3.

Στην 8η θέση οι Vojtech Stajf-Veronika Havelkova με την Toyota Celica GT-4, και μία θέση πιο πίσω και δεύτεροι στην Κατηγορία 3, ακολουθούν οι Nemo Mazza–Mauro Marchiori, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους με το Ford Escort RS1800 MKII. Στη δέκατη θέση της γενικής κατάταξης και παράλληλα στη δεύτερη θέση του αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα βρίσκονται οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου – Αθανάσιος Σαμαράς με τη Lancia 037 Rally.

Σήμερα Κυριακή 23 Μαΐου, έχουμε τις ειδικές διαδρομές: «Αμφίκλεια» (13,17 χλμ.), «Ελάτεια» (11,65 χλμ.), «Μαυρονέρι» (13,35 χλμ.), «Θήβα» (14,91 χλμ.), και «Νεοχωράκι» (13,62 χλμ.).

Ο τερματισμός του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στις 15:34 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας και οι απονομές στον προαύλιο χώρο του μουσείου στις 18:30.