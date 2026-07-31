Κυκλοφορούν τα δύο πρώτα υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Έναν χρόνο μετά, από τις 5 Ιουλίου 2025 που επισκέφθηκα το πρατήριο πράσινου υδρογόνου της AVIN στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, και είχα μια πολύ σύντομη οδηγική εμπειρία με το υδρογονοκίνητο Toyota Mirai, τώρα έγινε το επόμενο βήμα, δηλαδή να κυκλοφορούν δύο τέτοια αυτοκίνητα.

Βέβαια πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, γεγονός που καταδεικνύει πόσο αργά είναι τα βήματα για την ανάπτυξη του υδρογόνου στη χώρα μας, και που, τελικά, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα αναπτυχθεί.

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Η δημιουργία του πρατηρίου στους Αγίους Θεοδώρους, εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, κόστους 3 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50%.

Τώρα, ο όμιλος Motor Oil που σχεδίασε, ηγείται και συντονίζει το συγκεκριμένο έργο, παρέδωσε τα δύο πρώτα επιβατικά οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell Electric Vehicles – FCEV) που ταξινομήθηκαν στη χώρα μας, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και στην Ολυμπία Οδό, που είναι εταίροι του έργου.

Και τα δύο αυτοκίνητα είναι Toyota Mirai, ενώ ο πρώτος ανεφοδιασμός τους πραγματοποιήθηκε που αλλού, στο πρατήριο της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους.

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Η κατασκευή και λειτουργία του πρατηρίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταφοράς ανανεώσιμου υδρογόνου από την Coral Gas μέσω ιδιόκτητων βυτιοφόρων από τη Βιέννη (μέχρι να παράξει η ίδια το υδρογόνο στην Ελλάδα), και την κυκλοφορία των πρώτων επιβατικών οχημάτων υδρογόνου, δημιουργούν ένα πρωτοποριακό πιλοτικό οικοσύστημα βιώσιμης οδικής κινητικότητας.

Οσον αφορά στα Toyota Mirai, έχουν δεξαμενή χωρητικότητας 5 κιλών υδρογόνου, που επιτρέπει πάνω από 650 χλμ. αυτονομίας.

Για την πλήρωση της δεξαμενής χρειάζονται περίπου 5 λεπτά της ώρας, ενώ προς το παρόν το υδρογόνο είναι ακριβό, και κοστίζει 22 ευρώ το κιλό.

Το Mirai λειτουργεί όπως τα ηλεκτρικά, είναι αθόρυβο, έχει μεγάλη επιτάχυνση και η ενέργεια παράγεται από τη χημική αντίδραση του υδρογόνου με το οξυγόνο που αέρα, εκπέμποντας μόνο υδρατμούς.

Επειδή αναφέρθηκα στην ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης, η Motor Oil σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα ακόμα πρατήριο υδρογόνου στα ΣΕΑ Ακράτας, στην Ολυμπία Οδό, και ένα ακόμα στο Θριάσιο, που θα εξυπηρετεί τα υδρογονοκίνητα λεωφορεία που έχει παραγγείλει η ΟΣΥ, τα οποία αναμένονται. Όπως αντιλαμβανόμαστε, για να υπάρξει ενδιαφέρον, να πουληθούν και να κυκλοφορήσουν υδρογονοκίνητα οχήματα, σε ορισμένες -έστω- περιοχές, πρέπει πρώτα να υπάρχουν στοιχειώδεις υποδομές πλήρωσης υδρογόνου, δηλαδή κάποια πρατήρια.

Και μέχρι στιγμής, το υδρογόνο φαίνεται ότι απασχολεί περισσότερο τις βαριές μεταφορές: φορτηγά, τρένα και πλοία.

Ως προς το έργο TRIERES, «Ευρωπαϊκή Κοιλάδα Υδρογόνου για το 2024», αποτελεί ένα από τα πλέον σημαίνοντα έργα που χρηματοδοτούνται από το Clean Hydrogen Partnership/Horizon Europe και υλοποιείται από κοινοπραξία 26 εταίρων από 5 χώρες. Ως συντονιστής του έργου, η Motor Oil ηγείται της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα. Το έργο καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας του ανανεώσιμου υδρογόνου, από την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά, έως τις υποδομές ανεφοδιασμού και τις πιλοτικές εφαρμογές στη βιομηχανία, τον ενεργειακό τομέα και τις μεταφορές, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω αξιοποίησή του στη χώρα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αξίζει να επισημάνω ότι η Motor Oil ολοκληρώνει εντός του Αυγούστου 2026, μια μονάδα ηλεκτρόλυσης 50 MW εντός των διυλιστηρίων της στους Αγίους Θεοδώρους, και το υδρογόνο θα εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες.

Επίσης, η Hellenic Hydrogen, κοινοπραξία 51% Motor Oil – 49% ΔΕΗ, προχωρά στο σχεδιασμό μιας άλλης μονάδας ηλεκτρόλυσης στο Αμύνταιο, 50 MW, η υλοποίηση της οποίας θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που καθορίζουν και τη ζήτηση.