Χαμηλότερη τιμή για το KGM Tivoli από 16.990 ευρώ

Για μια ακόμα φορά η εισαγωγική εταιρεία ΝΙΚ. Ι. Θεοχαράκης μειώνει την τιμή του KGM Tivoli.

Συγκεκριμένα, πλέον διατίθεται από 16.990 ευρώ, και καθίσταται ακόμα πιο ανταγωνιστικό στην αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σπορτίφ εμφάνιση, LED φωτιστικά σώματα, και ζάντες 18 ιντσών, το νοτιοκορεατικό B-SUV μοντέλο εφοδιάζεται με κινητήρα βενζίνης 1.5lt – 135hp, που συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο ή 6άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Παράλληλα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προφίλ οδήγησης: Normal, Sport, και Winter.

Το μοντέλο προσφέρεται είχε με κίνηση στους δύο είτε στους τέσσερις τροχούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών, και η οθόνη του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας 9 ιντσών, με συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto.

Ως προς την πρακτικότητα, ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται από 423 έως 1.115 λίτρα, αναδιπλώνοντας τα πίσω καθίσματα, καλύπτοντας μικρότερες ή μεγαλύτερες ανάγκες.