Lancia: Η πρώτη νίκη του Ypsilon Rally4 HF σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Πέρασαν πάνω από 30 χρόνια για να καταφέρει η Lancia να ξανακερδίσει ευρωπαϊκό αγώνα.

Στην επιστροφή της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με το ολοκαίνουργιο Ypsilon Rally4 HF, το οποίο έχει πουλήσει ήδη πάνω από 100 μονάδες, αρχίζει και φέρνει επιτυχίες.

Πέραν ότι πρωταγωνιστεί στο ιταλικό κύπελλο Trofeo Lancia, ένα από τα πιο δημοφιλή και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της σεζόν, το νέο Ypsilon Rally4 HF κέρδισε με τον 22χρονο Ιρλανδό Craigh Rahill και τον συνοδηγό του, Conor Smith, τόσο στο ERC4 όσο και στο Junior ERC στο Barum Czech Rally Zlín.

Αυτή είναι η πρώτη νίκη για το νέο ιταλικό αυτοκίνητο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τις μεγάλες δυνατότητες ενός έργου που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του Ιταλού πρωταθλητή ράλι Μίκι Μπιαζιόν, για να δώσει στα νεαρά ταλέντα την ευκαιρία να κυνηγήσουν ένα μέλλον ως επαγγελματίες.

Το Barum Rally, που βρίσκεται τώρα στην 53η έκδοσή του, είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς αγώνες στο ευρωπαϊκό ημερολόγιο. Διεξάγεται στους γρήγορους και εξαιρετικά τεχνικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους της Μοραβίας, με περισσότερα από 200 χιλιόμετρα χρονομετρημένων διαδρομών σε τρεις ημέρες αγώνων, και είναι μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC) της FIA.

Το 2026, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι (ERC) θα αποτελέσει το πεδίο μάχης για την επίσημη ομάδα Lancia Corse HF, η οποία θα παρατάξει ένα ακόμα αγωνιστικό για τον νικητή του Trofeo Lancia 2025.