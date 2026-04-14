Leapmotor: Το ηλεκτρικό Τ3 και σε επαγγελματική έκδοση

Το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor T03 που διατίθεται και στη χώρα μας, ένα μικρό μοντέλο πόλης, τώρα είναι διαθέσιμο και σε έκδοση T03 LCV.

Ένα πλήρως ηλεκτρικό, ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, που αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση για οικονομικά προσιτές και βιώσιμες λύσεις αστικής μεταφοράς εμπορευμάτων, έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος και ευκολία χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασισμένο στο επιβατικό Leapmotor T03, το T03 LCV έχει προσαρμοστεί ειδικά για επαγγελματική χρήση, με έναν ειδικό χώρο φόρτωσης. Με μήκος 3,620μ., πλάτος 1,652μ. και ύψος 1,577μ., προσφέρει όγκο φορτίου 657 λίτρων και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο έως 220 κιλά.

Το Leapmotor T03 LCV τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα 95 hp (70 kW), με ροπή 158 Nm, και η μπαταρία των 37,3 kWh χαρίζει αυτονομία έως 256 χλμ., που είναι αρκετά για τη δουλειά του στην πόλη. Η μπαταρία υποστηρίζει φόρτιση AC έως 6,6 kW και γρήγορη φόρτιση DC έως 45 kW, επιτρέποντας επαναφόρτιση 30–80% σε περίπου 36 λεπτά.

Παρά τον εμπορικό του στόχο, το T03 LCV φέρει χαρακτηριστικά του επιβατικού σε άνεση, συνδεσιμότητα και τεχνολογία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και κλιματισμό. Οι ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν online πλοήγηση, συνδεσιμότητα 4G, φωνητικό έλεγχο και ενημερώσεις over the air, ενώ η εφαρμογή Leapmotor επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση της φόρτισης, του κλιματισμού, της κατάστασης και της τοποθεσίας του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα είναι πλήρως εξοπλισμένο σε συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, με μπροστινούς, πλευρικούς και αερόσακους τύπου κουρτίνας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας, μαζί με μια προηγμένη σουίτα ADAS που περιλαμβάνει: Adaptive Cruise Control, Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας, Ανίχνευση Τυφλού Σημείου, Έξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας, Ανίχνευση Υπνηλίας Οδηγού και Προηγμένη Προειδοποίηση Απόσπασης της Διάσπασης της Προσοχής του Οδηγού.

Θα προσφέρεται με τρία εξωτερικά χρώματα και μαύρες ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών, ενώ η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, με τα πρώτα οχήματα να φτάνουν στις αντιπροσωπείες το καλοκαίρι του 2026.

Οι τιμές θα ξεκινούν από 14.590 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το εργοστάσιο και θα περιμένουμε ποια θα είναι η τελική τιμή στην Ελλάδα.