Lexus: Το εντυπωσιακό Sport Concept

Κινήσεις εντυπωσιασμού από τη Lexus, η οποία αποκάλυψε ένα πραγματικά εντυπωσιακό πρωτότυπο αυτοκίνητο.

Το Lexus Sport Concept βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο The Quail, μια συγκέντρωση μηχανοκίνητου αθλητισμού στο The Quail Lodge and Golf Club στο Κάρμελ της Καλιφόρνια.

Το προοδευτικά σχεδιασμένο, προσανατολισμένο στο μέλλον, πρωτότυπο μοντέλο, ένα πραγματικά αυθεντικό σπορ αυτοκίνητο σηματοδοτεί το μέλλον του σχεδιασμού της ιαπωνικής μάρκας του ομίλου Toyota.

H φαρδιά, χαμηλού προφίλ δίθυρη φόρμα του μοντέλου, συνδυάζει δυναμικά και συναισθηματικά στοιχεία σε ένα όραμα για ένα σπορ αυτοκίνητο επόμενης γενιάς.

Προς το παρόν η Lexus δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία ούτε τεχνικές λεπτομέρειες. Οπότε μένουμε στις φωτογραφίες.