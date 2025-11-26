Driveit

Love is in the air με το απαράμιλλου σχεδιασμού Citroen C3 AIRCROSS

Μήκος 4,4 μ. και τιμή κάτω από 19.000 ευρώ, διαθέσιμο και σε επταθέσια διάταξη
citroen-c3-aircross-balis
Δημήτρης Μπαλής

H νέα σχεδιαστική γλώσσα της Citroen που εφαρμόστηκε στο best seller νέο Citroen C3, υιοθετήθηκε και στο νέο C3 Aircross, με την καλλίγραμμη σιλουέτα των 4,39 μέτρων μήκους να κεντρίζει αμέσως το μάτι. Δείτε το στο κατατοπιστικό video που ακολουθεί.

Καμπίνα με μινιμαλιστική σχεδίαση σύμφωνα με τη φιλοσοφία C-Zen Lounge, υφασμάτινες επενδύσεις τύπου “Sofa Design”, καινοτόμο Head-Up Display, επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort και σε 7θέσια έκδοση, με εύκολη πρόσβαση στην 3η σειρά καθισμάτων.

Το νέο Citroen C3 Aircross καλύπτει όλες τις ανάγκες σε συστήματα κίνησης., βενζίνης, υβριδικό και ηλεκτρικό.

Με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία άνεση.

