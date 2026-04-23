Πέντε Toyota Yaris Rally1 ταχύτερα στις δοκιμές στη Γκραν Κανάρια

Ο 5ος αγώνας της χρονιάς του WRC σε ασφάλτινους δρόμους
Δημήτρης Μπαλής

Σε μια διαδρομή μήκους 6,26 χλμ., στη Santa Brigida, οι οδηγοί και οι μηχανικοί τεστάρισαν τα αυτοκίνητα για τον 5ο αγώνα του WRC.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι θα διεξαχθεί και πάλι σε άσφαλτο, όπως και στην Κροατία, ωστόσο στη Γκραν Κανάρια οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι από χώμα, ενώ στην Κροατία υπήρχε και μπόλικη σκόνη.

Επίσης, στη Γκραν Κανάρια υπάρχουν πολλά στροφιλίκια, ενώ οι ειδικές διαδρομές από το επίπεδο της θάλασσας ανεβαίνουν πολύ ψηλά στα βουνά, με διαφορετικές θερμοκρασίες και ομίχλη.

Στις δοκιμές, ορισμένοι οδηγοί έκαναν 3 περάσματα, ενώ άλλοι αρκέστηκαν σε δύο.

Τους καλύτερους χρόνους σημείωσαν 5 οδηγοί της Toyota με τα Yaris Rally1: Σόλμπεργκ, Κατσούτα, Οζιέ, Παχάρι και Έβανς, ενώ ακολούθησαν οι 3 οδηγοί της Hyundai: Φορμό, Νεβίλ και Σόρντο, που επανήλθε σε αγώνες του WRC.

Οι δύο οδηγοί της M-Sport Ford: ΜακΕρλιν και Άρμστρονγκ έμεινα πίσω από τους οδηγούς της Hyundai.

Το κυρίως πιάτο του αγώνα σερβίρεται από σήμερα με μια υπερειδική διαδρομή στη Λας Πάλμας, μήκους 1,89 χλμ., στο γήπεδο της πόλης, ενώ αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ειδικές διαδρομές, ακόμα 6 το Σάββατο και 4 την Κυριακή που ολοκληρώνεται ο αγώνας.

