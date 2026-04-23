Ο Katsuta το προβάδισμα στη Γκραν Κανάρια

Με κεκτημένη ταχύτητα και αναπτερωμένο ηθικό, ο Τακαμότο Κατσούτα έπειτα από τις νίκες σε Σαφάρι και Κροατία, ξεκίνησε με το δεξί και στο ράλι Γκραν Κανάρια, 5ο αγώνα του WRC.

Σήμερα, στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή, ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota, επικράτησε του ομόσταβλού του Σάμι Παχάρι στο στάδιο της Λας Πάλμας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του GR Yaris Rally1 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη διαδρομή μήκους 1,89 χιλιομέτρων, τεχνική, με κλειστές στροφές και ένα τμήμα με ντόνατ γύρω από την πίστα, που προσέφερε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο ράλι.

«Είναι ένα διπλό πλεονέκτημα», είπε ο Κατσούτα. «Εκτιμώ πραγματικά όλους τους ανθρώπους που έρχονται να επευφημήσουν το άθλημά μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παχάρι ανέφερε ότι «Είναι μια αρκετά ξεχωριστή ειδική διαδρομή για τους οπαδούς. Είναι κρίμα που το αυτοκίνητο δεν είναι φτιαγμένο για να οδηγεί τόσο αργά».

Πίσω από το πρώτο δίδυμο, ο Ρομπέρτο Νταπρά με Skoda Fabia RS Rally2, με τον Ντάνι Σόρντο της Hyundai τέταρτο στην επιστροφή του στα Rally1 με το i20 N Rally1.

«Ήταν πραγματικά ωραία. Υπάρχει πολύς κόσμος εδώ», είπε ο Σόρντο. «Δεν ήταν εύκολος τρόπος να ξεκινήσουμε το ράλι, αλλά το απολαμβάνουμε».

Ο Τσόσουα ΜακΕρλιν της M-Sport Ford εντυπωσίασε με τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο, μπροστά από τον οδηγό της Hyundai Αντριέν Φορμό και τον Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota, ο οποίος μοιράστηκε την έκτη θέση.

Οι Τιερί Νεβίλ και Έλφιν Έβανς ήταν αχώριστοι, σημειώνοντας ίδιους χρόνους για να καταλάβουν την όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα, με Hyundai και Toyota, αντίστοιχα.

Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ολοκλήρωσε με το Yaris την πρώτη δεκάδα μετά από μια προσεκτική προσπάθεια. «Δεν ήταν τέλειο να κάνω μια παράσταση για πρώτη φορά με αυτό το αυτοκίνητο», είπε. «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν».

Το ράλι συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με 8 ειδικές διαδρομές δράσης στους ορεινούς δρόμους της Γκραν Κανάρια.