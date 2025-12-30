Mazda 2 Hybrid – Δοκιμή: Ο εχθρός του βενζινάδικου

Σε μια εποχή που οι συνεργασίες δίνουν και παίρνουν, ειδικά μεταξύ των ιαπωνικών εταιρειών, έχουμε παραδείγματα που η καθεμιά εταιρεία πάνω σε ένα μοντέλο βάζει τον δικό της χαρακτήρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Mazda 2 Hybrid, το οποίο οδήγησα τις τελευταίες μέρες και είναι αλήθεια ότι διένυσα τόσα χιλιόμετρα χωρίς να πάω στο βενζινάδικο, που πραγματικά θύμισαν εποχή πετρελαίου.

Η φουλ υβριδική τεχνολογία κάνει θαύματα και στην περίπτωσή μας της Toyota, η οποία έδωσε το Yaris στη Mazda, προκειμένου αυτή τη παρουσιάσει ένα δικό της σύνολο, με ξεχωριστές σχεδιαστικές πινελιές και διαφοροποιήσεις στο στήσιμο της ανάρτησης.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo της Mazda, είναι ευδιάκριτη στην πολυγωνική μάσκα, στον προφυλακτήρα με τους αεραγωγούς στις άκρες, στο εμπρός μαύρο σπόιλερ. Οι 17άρες μαύρες ζάντες, οι μαύροι καθρέπτες, οι μαύρες κολόνες, τα μαύρα περιγράμματα των φωτιστικών, η μαύρη αεροτομή και το μαύρο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα που φέρνει σε διαχύτη, συνιστούν μια ευχάριστη διχρωμία που θα ζήλευαν ακόμα και τα καθαρόαιμα σπορ μοντέλα.

Εχοντας μήκος ελαφρώς κάτω από τα 4 μέτρα, το Mazda 2 Hybrid εξασκεί καλά τον ρόλο του ως supermini, με παροιμιώδη ευελιξία και μικρό κύκλο στροφής στα 5,2 μέτρα, χωρίς να απαρνιέται το ρόλο ενός αυτοκινήτου που θα κινηθεί με ευκολία στον αυτοκινητόδρομο.

Η καμπίνα σε κερδίζει με την πρώτη ματιά, με την αρκετά μεγάλη οθόνη αφής 10,5 ιντσών, στην έκδοση δοκιμής, και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Μαλακά και σκληρά πλαστικά υπάρχουν στο ταμπλό, ενώ το συνθετικό δέρμα στην ταπετσαρία δίνει αίσθηση πολυτέλειας, με δέρμα σε τιμόνι και λεβιέ. Τα δε σπορ καθίσματα παρέχουν εντυπωσιακή πλευρική στήριξη. Φυσικοί διακόπτες υπάρχουν μόνο για το σύστημα κλιματισμού, ενώ διαθέτει συνδεσιμότητα και θύρες USB-C.

Πίσω θα χωρέσουν εύκολα δύο ενήλικες, ενώ τα 286 λίτρα όγκου στον χώρο αποσκευών εξυπηρετούν για ένα ολιγοήμερο ταξίδι.

Το φουλ υβριδικό σύστημα κίνησης που βρίσκεται στην καρδιά του Mazda 2 Hybrid, είναι όλα τα λεφτά. Ο τρικύλινδρος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1.5 lt που αποδίδει 95 ίππους, συνεργάζεται με ένα ηλεκτρομοτέρ ισχύος 80 ίππων, που μαζί αποδίδουν 116 ίππους και ο συνδυασμός τους αποφέρει απίστευτη οικονομία καυσίμου. Κινήθηκα στα 5 λίτρα στα 100 χλμ. μέση κατανάλωση, ενώ έπεσα και στα 4,9 λίτρα, που είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Πάντως, με πολύ στρωτή οδήγηση μπορείς να κατέβεις και κάτω από τα 4 λίτρα, αν δεν πιέζεις πολύ το e-CVT αυτόματο κιβώτιο. Και ειδικά στην πόλη ενδείκνυται η επιλογή Β στο κιβώτιο, που έχει πιο έντονη ανάκτηση ενέργειας.

Με 9,7 δευ. Στα 0-100 χλμ./ώρα δε θέλεις παραπάνω εκρηκτικότητα, ενώ και τα 175 χλμ./ώρα σε τελική ταχύτητα μια χαρά είναι.

Με σφικτή ανάρτηση, καλοστημένη σύστημα διεύθυνσης και αρκετά κοφτερό τιμόνι, είναι ευχάριστο στο δρόμο, δεν έχει πολλούς θορύβους στην καμπίνα και εν γένει θα ικανοποιήσει έναν οδηγό που θέλει άνεση αλλά και ένα σβέλτο αυτοκίνητο.