Mazda: Το MX-5 είναι το πιο δημοφιλές κάμπριο στον κόσμο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτοκίνητα παραγωγής, με διαχρονική πορεία, το Mazda MX-5 είναι το διθέσιο σπορ μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, και παράλληλα το πιο εμπορικό διθέσιο κάμπριο.

Σε τέσσερις γενιές, από το 1989, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις MX-5 ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο της Mazda στην Ujina στη Χιροσίμα.

Δυστυχώς, κι ενώ πριν μερικά χρόνια είχαμε πολλά κάμπριο στην αγορά, ο αριθμός τους μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο το MX-5, που χαρακτηρίζεται οδηγοκεντρική συμπεριφορά σε ένα ελαφρύ αμάξωμα.

Το μοντέλο διατίθεται με δυνατότητα επιλογής υφασμάτινης οροφής Roadster ή σκληρής οροφής ως RF Retractable Fastback και με το χαρακτηριστικό μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Σήμερα, το MX-5 προσφέρεται στην Ελλάδα με κινητήρα Skyactiv-G 1.5lt ισχύος 132 ίππων, και τιμές από 30.715 ευρώ, ενώ το εργοστάσιο το προσφέρει και με τον κινητήρα Skyactiv-G 2.0lt 184 ίππων.