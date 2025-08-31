Driveit

Mazda: Το MX-5 είναι το πιο δημοφιλές κάμπριο στον κόσμο

Το ιαπωνικό μοντέλο είναι ήδη και best seller διθέσιο roadster παγκοσμίως
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αυτοκίνητα παραγωγής, με διαχρονική πορεία, το Mazda MX-5 είναι το διθέσιο σπορ μοντέλο με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, και παράλληλα το πιο εμπορικό διθέσιο κάμπριο.

Σε τέσσερις γενιές, από το 1989, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις MX-5 ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο της Mazda στην Ujina στη Χιροσίμα.

Δυστυχώς, κι ενώ πριν μερικά χρόνια είχαμε πολλά κάμπριο στην αγορά, ο αριθμός τους μειώνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο το MX-5, που χαρακτηρίζεται οδηγοκεντρική συμπεριφορά σε ένα ελαφρύ αμάξωμα.

Το μοντέλο διατίθεται με δυνατότητα επιλογής υφασμάτινης οροφής Roadster ή σκληρής οροφής ως RF Retractable Fastback και με το χαρακτηριστικό μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων.

Σήμερα, το MX-5 προσφέρεται στην Ελλάδα με κινητήρα Skyactiv-G 1.5lt ισχύος 132 ίππων, και τιμές από 30.715 ευρώ, ενώ το εργοστάσιο το προσφέρει και με τον κινητήρα Skyactiv-G 2.0lt 184 ίππων.

