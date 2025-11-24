Mazda: Το νέο ηλεκτρικό Mazda 6e στην Ελλάδα

Ένα ιδιαίτερα κομψό, αμιγώς ιαπωνικό και αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παρουσίασε η εισαγωγική εταιρεία της Mazda στην Ελλάδα, του ομίλου Συγγελίδη.

Το Mazda 6e συνδυάζει την εκλεπτυσμένη αισθητική της Mazda με την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία της μάρκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μολονότι 5θυρο hatchback, η κομψή, coupe σιλουέτα του το κάνουν να ξεχωρίζει, ενώ στο πίσω μέρος, τα τέσσερα κυλινδρικά στοιχεία φωτισμού αποτίουν φόρο τιμής στη σχεδιαστική κληρονομιά της Mazda.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Mazda, το 6e διαθέτει φωτιζόμενο signature wing, το οποίο λειτουργεί και ως οπτική ένδειξη φόρτισης, προσδίδοντας μοναδική ταυτότητα στην εμπρός όψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι χωρίς πλαίσιο παραθύρου οι πόρτες, οι ενσωματωμένες χειρολαβές και η ηλεκτρικά επεκτεινόμενη πίσω αεροτομή ολοκληρώνουν μια αεροδυναμική σιλουέτα.

Στην καμπίνα το αιωρούμενο οριζόντιο ταμπλό εκτείνεται σε όλο το πλάτος, ενώ η κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών είναι ψηλά τοποθετημένη.

H πανοραμική γυάλινη οροφή προσφέρει φωτεινότητα, το ambient σύστημα φωτισμού με 64 αποχρώσεις, ενισχύει την ατμόσφαιρα και τα καθίσματα έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα.

Η ανάρτηση αποτελείται από πολλαπλούς συνδέσμους, κατανομή βάρους είναι 50:50, και η πίσω αεροτομή αναδύεται αυτόματα στα 90 χλμ./ώρα.

Το Mazda 6e προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Standard Range με μπαταρία 68,8 kWh και ισχύ 258 hp (190 kW) και Longe Range με μπαταρία 80 kWh με ισχύ 245 hp (180 kW). Και οι δύο έχουν ίδια ροπή, 320 Nm ροπής, και επιταχύνουν στα 0–100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να ξεπερνά τα 175 χλμ./ώρα.

Με τη μικρή μπαταρία η αυτονομία φτάνει έως 479 χλμ. και με τη μεγάλη μπαταρία έως 552 χλμ.

Ο οδηγός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης: Normal Mode για καθημερινή χρήση, Sport Mode για ισχυρή επιτάχυνση, μέτρια αναγεννητική πέδηση και αυξημένη αντίσταση στο τιμόνι, και Individual Mode που δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ρυθμίζει την επιτάχυνση, την αναγεννητική πέδηση και τα χαρακτηριστικά του τιμονιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Οι τιμές ξεκινούν από 43.490 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση, με πλούσιο εξοπλισμό.