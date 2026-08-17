Με νίκη και ρεκόρ Barnard έκλεισε τη συμμετοχή της στη Formula E η DS Automobiles

Μετά από 11 σεζόν, από τις 12 έως τώρα, στη Formula E, η DS Automobiles ολοκλήρωσε μια μακρά διαδρομή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Στο Λονδίνο, στον τελευταίο αγώνα της 12ης σεζόν 2025/2026, η ομάδα κατάφερε να κερδίσει με τον Τέιλορ Μπάρναρντ, έναν άψογα εκτελεσμένο αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από 6ος στις κατατακτήριες δοκιμές, ο νεαρός Βρετανός αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες του DS E-TENSE FE25, πέτυχε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης ενέργειας και της διατήρησης ενός ισχυρού ρυθμού, έκανε δύο αποφασιστικές προσπεράσεις στους τελευταίους γύρους, κατακτώντας το προβάδισμα και κατακτώντας την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula E.

Στα 22 του χρόνια έγινε και ο νεότερος νικητής στη Formula E, γράφοντας τη δική του ιστορία.

Ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, ο Μαξ Γκέντερ, τερμάτισε 11ος, έχοντας δύο νίκες και δύο pole position τη σεζόν που τελείωσε.

Μετά από 11 χρόνια ανταγωνισμού στο υψηλότερο επίπεδο εναντίον μερικών από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο, η γαλλική μάρκα φεύγει από το πρωτάθλημα, έπειτα από 154 αγώνες, με 2 διπλά πρωταθλήματα ομάδων και οδηγών, 19 νίκες, 56 θέσεις στο βάθρο, 26 pole position, και 2.030 βαθμούς, αριθμός ρεκόρ στο Πρωτάθλημα Ομάδων. Επιπλέον, η DS Automobiles συνέβαλε φέτος στην εξασφάλιση της 3ης θέσης από την Stellantis στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.