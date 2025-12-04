Μεγάλη κυκλοφορία από τα πρώτα λεπτά της λειτουργίας του τελευταίου τμήματος Πάτρα – Πύργος

Ήταν αναμενόμενο ότι η παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 10 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου της Ολυμπίας Οδού, θα δημιουργούσε συνθήκες ευφορίας στους πολίτες που χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτό.

Και είναι αλήθεια ότι από την 1η Αυγούστου 2025 που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., μέχρι σήμερα που παραδόθηκαν και τα υπόλοιπα 10 χλμ. του τμήματος Μιντιλόγλι – Καμίνια, οι διερχόμενοι οδηγοί έβλεπαν τα εν εξελίξει έργα καθώς διεξάγονταν παράλληλα με την κυκλοφορία και ανυπομονούσαν να τελειώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορούμενοι, κιόλας, ότι θα λειτουργήσει το τμήμα αυτό στις 2 το μεσημέρι, οι οδηγοί είχαν σχηματίσει ουρά για να μπουν στον αυτοκινητόδρομο, διαπιστώνοντας ότι κινούνται αφενός με ασφάλεια και αφετέρου πιο γρήγορα.

Ο προϋπολογισμός όλου του έργου της Πατρών – Πύργου, ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 143 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο επανεντάχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Παραχώρηση Ολυμπία Οδός το 2021 και τον Μάρτιο του 2022 υπεγράφη η νέα σύμβαση κατασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν και το πιο απαιτητικό τεχνικά: η χάραξη συνέπιπτε με την Παλαιά Εθνική Οδό, η κατασκευή έγινε υπό κυκλοφορία και, εξαιτίας του αναγλύφου, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο.

Ενδεικτικά, μόνο στα πρώτα 9 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν 10 κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυροδέματος – τριπλάσια ποσότητα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το πεδινό τμήμα, το οποίο παραδόθηκε τον Ιούλιο.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την περάτωση αυτού του δύσκολου έργου, αλλά και συνολικά του αυτοκινητόδρομου, όπως και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η Ελλάδα αποκτά σήμερα έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει απρόσκοπτα την Αθήνα με την Κόρινθο, την Ελευσίνα, την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση».

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι οι Παραχωρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων και αυτοκινητοδρόμων. Πρώτον, επειδή εξασφαλίζουν γρήγορη υλοποίηση. Και δεύτερον, πέραν του γεγονότος ότι παρέχουν χρηματοδότηση, μπορούν να ισορροπούν το κόστος ανάμεσα στον φορολογούμενο ή τις όποιες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις υπάρχουν και τον χρήστη. Διότι, δεν είναι λογικό να επιβαρύνονται άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ τον αυτοκινητόδρομο, με το κόστος κατασκευής ή λειτουργίας του. Παράλληλα, το μοντέλο των Παραχωρήσεων, εξασφαλίζει και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδείχθηκε σοφή η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – μία απόφαση την οποία χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά στην συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση – να επαναφέρει το έργο στην Παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Μια απόφαση η οποία έφερε την επιτυχία, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια των οκτώ διαφορετικών συμβάσεων που ζήσαμε σε αυτό το δρόμο».

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε: «Σήμερα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ένα σκοτεινό κεφάλαιο για τη Δυτική Ελλάδα. Παραδίδουμε ένα έργο που έχω χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως “δρόμο ζωής”, καθώς προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια των πολιτών και η μνήμη όσων χάθηκαν άδικα όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, με αναπτυξιακή διάσταση που ενώνει ανθρώπους και τόπους, διευκολύνει τις μεταφορές και ανοίγει νέους ορίζοντες για την περιοχή μας. Πλέον, διαθέτουμε ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μας, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις ολόκληρου του τόπου».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, ανέφερε: «Σήμερα παραδίδουμε τα τελευταία χιλιόμετρα ενός αυτοκινητόδρομου που υπήρξε υπόσχεση δεκαετιών για τις τοπικές κοινωνίες. Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι εργάστηκαν εντατικά επί τρία χρόνια για την ολοκλήρωσή του, κατασκευάζοντας 75 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 9 ανισόπεδους κόμβους, 81 διαβάσεις και γέφυρες, 14 χώρους στάθμευσης και πλήθος τεχνικών έργων που εξασφαλίζουν έναν απολύτως ασφαλή και λειτουργικό δρόμο.

Θέλω να ευχαριστήσω την Πολιτεία για τη συνεργασία, τους μετόχους μας για τη σταθερή εμπιστοσύνη και, κυρίως, τους ανθρώπους μας που εργάστηκαν με αφοσίωση σε απαιτητικές συνθήκες. Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε μια υποδομή αντάξια του μέλλοντος και της καθημερινότητας που αξίζουν οι άνθρωποι της περιοχής».