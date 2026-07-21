Συνεργασία BYD με Paris Saint-Germain

Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, την τελευταία διετία, Paris Saint-Germain, ξεκίνησε συνεργασία η BYD.

Η κινεζική μάρκα συνεχίζει την παρουσία της στο ποδόσφαιρο, ως εργαλείο ευρύτερης προβολής και το πραγματοποιεί σε υψηλό επίπεδο. Η τριετής συμφωνία της BYD, ως Επίσημος Automotive Partner της Paris Saint-Germain, θα περιλαμβάνει διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με το ανδρικό και το γυναικείο τμήμα, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και μοναδικές δράσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η BYD θα έχει έντονη παρουσία στο στάδιο Parc des Princes, ενώ οχήματα των BYD και DENZA, της premium μάρκας αυτοκινήτων του ομίλου, θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain.

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«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, έναν σύλλογο που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο αριστείας, οράματος και καινοτομίας. Στη BYD μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, να εμπνέουμε την πρόοδο και να συνδέουμε τους ανθρώπους μέσα από την καινοτομία. Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον και το πάθος να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Ανυπομονούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον», ανέφερε η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD.