Mercedes-Benz CLE 200 Coupé – Δοκιμή: Υψηλή αισθητική και 600 χλμ. αυτονομία

Η Mercedes-Benz γνωρίζει πολύ καλά πώς να δημιουργεί μοναδικά coupé και η CLE είναι ένα από αυτά. Εντυπωσιακά καλλίγραμμη, η CLE αντικαθιστά τις C-Class coupé και Ε-Class coupé και συνεχίζει πλέον μόνη της τη βαριά κληρονομιά της γερμανικής εταιρείας, σε αυτό τον τομέα.



Σαγηνευτική εμφανισιακά, εξαιρετική ποιοτικά, πολυτελής, τεχνολογικά προηγμένη και με σχεδόν τέλεια συμπεριφορά στο δρόμο η Mercedes-Benz CLE 200 αξίζει τα εύσημα.

Η επιτομή του design! Αριστοκρατική αισθητική, κομψές αρμονικές γραμμές, μακρύ καπό, κεκλιμένο πίσω μέρος, δυναμισμός, φουσκωμένη στα σημεία που χρειάζεται για να αναδείξει τις υπέροχες καμπύλες της και παράλληλα το σπορτίφ στοιχείο της.

Οι μεγάλες διαστάσεις της CLE μεταφράζονται σε 4.850 χλστ. μήκους, 1.860 χλστ. πλάτους και μόλις 1.428 χλστ. ύψους, καθώς και με ένα τεράστιο μεταξόνιο των 2.865 χλστ. Το δίθυρο coupé είναι μεγαλύτερο κατά 164 χλστ. από την C-Class coupé και 15 χλστ. πιο μακρύ από την E-Class coupe. H CLE βασίζεται στην πλατφόρμα MRA2, όπως και η νέα C-Class.

Η αρχοντική και πολυτελής εσάνς συνεχίζεται και στο εσωτερικό διανθισμένη από τεχνολογικά καλούδια και elegant λεπτομέρειες. Ο διάκοσμος θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αυτόν της C-Class. Το υψηλό επίπεδο της ποιότητας κατασκευής, τα μαλακά σχεδόν βελούδινα στην αφή υλικά και η πολύ καλή συναρμογή ολοκληρώνουν την άψογη εικόνα. Υπάρχουν αρκετά σημεία για τα μικροαντικείμενα, κάτι που δείχνει και την πρακτική πλευρά της CLE, αναγκαίο κομμάτι στην καθημερινή συμβίωση μαζί της.

Η αίσθηση ηρεμίας που νιώθεις μέσα στην υπέροχη καμπίνα, ειδικά τις βραδινές ώρες με ένα από τα 64 χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού, ίσως και να είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας σε δύσκολες στιγμές.

Δύο ευμεγέθεις οθόνες καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ταμπλό. Η μία οθόνη με διαγώνιο 12,3 ίντσες έχει το ρόλο του ψηφιακού πίνακα οργάνων για τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό, η οποία διαθέτει πολλές, σικ και δυναμικές επιλογές εξατομίκευσης. Η δεύτερη, η γνώριμη οθόνη αφής των 11,9 ιντσών, βρίσκεται στο κέντρο και είναι ελαφρώς προσανατολισμένη -κατά 6 μοίρες- προς τον οδηγό. Μέσω της κεντρικής οθόνης ελέγχονται οι λειτουργίες του γερμανικού coupé εύκολα και συντονισμένα. Το σύστημα MBUX, μάλιστα, υποστηρίζει φωνητικές εντολές με τεχνητή νοημοσύνη, το ίδιο που συναντάμε και στην E-Class, και είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει. Υπέρ το δέον, μάλιστα, αφού κάποιες φορές δεν είπαμε το απαραίτητο «Hey Mercedes» για να εκτελέσει τις φωνητικές εντολές, αλλά έπιανε φράσεις μας και προχωρούσε στο «How can I help you?», χωρίς να χρειαζόμαστε κάτι. Παρόλ’ αυτά, είναι ένα εξελιγμένο και ιδιαίτερα βοηθητικό σύστημα, που σου λύνει τα χέρια μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού με αυτό δε χρειάζεται να χειριστείς μέσω της οθόνης αφής τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν άνεση και χώρο. Οι πίσω δύο επιβάτες, θα νιώσουν και εκείνοι άνετα, αλλά πιο κλειστοφοβικά σε περίπτωση που ξεπερνούν το 1,83 εκ. σε ύψος, αφού τότε το κεφάλι ακουμπάει στην οροφή, ωστόσο, τα πόδια έχουν άπλετο χώρο. Η δοκιμή… ύψους πραγματοποιήθηκε κλασικά με το βοηθό-ανιψιό, ο οποίος δυσκολεύτηκε και κατά την είσοδό του στις πίσω θέσεις, αφού η ηλεκτρική αναδίπλωση των εμπρός καθισμάτων σε συνδυασμό με τη χαμηλή οροφή δεν αφήνουν αρκετό χώρο. Αντίθετα, εμείς με μικρότερο σωματότυπο, αλλά χειρότερη ευελιξία, μπήκαμε εύκολα και βγήκαμε λίγο δύσκολα. Ωστόσο, αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 420 λίτρα και είναι υπεραρκετός χώρος για να χωρέσει βαλίτσες και υπάρχοντα τεσσάρων επιβατών.

Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή και ουσιαστικά νιώθεις χωμένος και να σε αγκαλιάζει το cockpit, όπως ακριβώς πρέπει να συμβαίνει στα σπορ coupé. Κάποιος που έχει συνηθίσει στις ψηλές θέσεις οδήγησης των SUV, θα χρειαστεί χρόνο να τη συνηθίσει. Κυρίως, επειδή τα πόδια είναι πιο τεντωμένα μπροστά. Τη θέση οδήγησης την προσαρμόζεις πανεύκολα και γρήγορα στο σωματότυπό σου, χάρη στις πολλές ρυθμίσεις σε κάθισμα και τιμόνι.

Την Mercedes-Benz CLE 200 κινεί ένας τετρακύλινδρος turbo δίλιτρος βενζινοκινητήρας ήπιας υβριδικής τεχνολογίας που λειτουργεί στον κύκλο Miller και αποδίδει 204 ίππους. Ο μικρός ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο αυτόματο κιβώτιο 9G-Tronic, αποδίδει επιπλέον 23 ίππους και 205Nm ροπής και δίνει ζωντάνια στο βενζινοκινητήρα στις χαμηλές στροφές, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Η συνδυαστική ισχύς είναι 227 ίπποι και 320Nm ροπής.

Οι επιδόσεις της CLE 200 δεν είναι εκρηκτικές, γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει η CLE 53 AMG έκδοση. Ικανοποιούν, όμως, πλήρως στην καθημερινότητα, στο ταξίδι και στον πιο απαιτητικό ρυθμό. Δεν πιστεύουμε να μην αρκούν σε κάποιον τα 7,4 δλ. που χρειάζεται το αμάξωμα των 1.790 κιλών για να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα από στάση. Ούτε η απαγορευτική, έτσι κι αλλιώς, τελική ταχύτητα των 240 χλμ./ώρα.

Στην πράξη, η ροπή από χαμηλά είναι αυτό που μας ενδιαφέρει και η CLE 200 με τον mild hybrid δίλιτρο κινητήρα της το καταφέρνει μια χαρά. Αρωγός σε αυτό φυσικά είναι και το αυτόματο κιβώτιο των 9 σχέσεων με την πυκνή κλιμάκωση.

Παρά το γεγονός ότι νιώθαμε σχεδόν σαν σταρ με τα βλέμματα πάνω μας σε κάθε δρόμο της πόλης, οι διαστάσεις της Mercedes-Benz CLE Coupé δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για μέσα στα πηγμένα αστικά κέντρα και τα στενά. Ωστόσο, η κάμερα βοηθούσε πολύ στο να βλέπουμε πού βρίσκεται το αυτοκίνητο και να περνάμε… φίλερ. Από την άλλη βέβαια, η άνεση, η εξαιρετική ποιότητα κύλισης και η αρχοντιά μέσα σε αυτή την καμπίνα με τον άπλετο, πολυτελή χώρο σε αποζημιώνει. Το σταμάτα-ξεκίνα δε σε ενοχλεί, ενώ ψάχνεις συνέχεια κάποια ευκαιρία-δικαιολογία για να την οδηγείς. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι σχετικά σκληρή, αλλά απορροφάει με δεξιότητα τις περισσότερες κακοτεχνίες ή εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Η κατανάλωση μέσα στην πόλη με νορμάλ ρυθμό κυμάνθηκε από 9,0 έως 9,5 λτ./100 χλμ. Στο eco mode η κατανάλωση έπεσε περίπου στο 8,7 λτ./100 χλμ., αλλά όπως συμβαίνει σε όλα τα αυτοκίνητα, ο κινητήρας είναι πιο ράθυμος.

Στον αυτοκινητόδρομο, απλά ζεις… ζωάρα. Ίσως είναι το περιβάλλον που ταιριάζει στην CLE 200 περισσότερο απ’ όλα και τα ταξίδια γίνονται εμμονή πίσω από το τιμόνι της. Στιβαρή, με πολύ καλή αεροδυναμική και με σταθερό πάτημα εξαφανίζει τα χιλιόμετρα σε ευθείες και καμπές με έναν ευγενή και γεμάτο αυτοπεποίθηση τρόπο. Το επίπεδο της ποιότητας κύλισης στο ταξίδι είναι υψηλό, η ηχομόνωση εξαιρετική και η εμπειρία συνολικά άψογη. Ο κινητήρας ενώ είναι γενικά αθόρυβος, όταν βρίσκεσαι έξω από το αυτοκίνητο, στο ρελαντί ακούγεται σαν diesel. Στον ανοιχτό δρόμο, η κατανάλωση κυμάνθηκε από 7,0 έως 7,5 λτ./100 χλμ., χωρίς καμία προσπάθεια.

Στον επαρχιακό δρόμο, το γερμανικό coupé δείχνει υποδειγματική συμπεριφορά, ενώ όταν ο ρυθμός ανέβει προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια. Το επίπεδο της πρόσφυσης είναι υψηλό και η ανάρτηση, με τέσσερις συνδέσμους εμπρός και πέντε πίσω, συνεργάζεται πολύ καλά με το πλαίσιο για να ανταποκρίνεται στον πιο απαιτητικό ρυθμό. Παρότι η CLE είναι πισωκίνητη, το πίσω μέρος είναι ουδέτερο και μόνο όταν προκληθεί επίτηδες από τον οδηγό ανοίγει προοδευτικά την τροχιά του. Οι κλειστές στροφές δεν είναι το αγαπημένο της κομμάτι, παρ’ όλ’ αυτά στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Το τιμόνι έχει καλή αίσθηση και με ακρίβεια κατευθύνει το αυτοκίνητο εκεί που θέλει ο οδηγός του.

Σε κάθε περιβάλλον που κινηθήκαμε το κιβώτιο συμμετείχε με τον καλύτερο τρόπο, αθόρυβα και με βελούδινες αλλαγές, επιλέγοντας τη σωστή σχέση για την καλύτερη δυνατή κατανάλωση. Όταν θέλαμε να έχουμε πιο ενεργό ρόλο στην αλλαγή των σχέσεων, επιλέγαμε τα paddles πίσω από το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

Εν κατακλείδι, η Mercedes-Benz CLE 200 είναι η ελίτ των πολυτελών μοντέλων, σε μία κατηγορία δύσκολη χωρίς πολλούς εκπροσώπους. Εντυπωσιακή και εκλεπτυσμένη εμφάνιση για ένα μοντέλο που πλησιάζει τα 5 μέτρα, θα τη χαρακτηρίζαμε την haute couture της αυτοκίνησης. Αριστοκρατικός χαρακτήρας, υψηλή ποιότητα κατασκευής, τεχνολογία αιχμής, πολυτελής καμπίνα με άψογη ηχομόνωση που σε απομονώνει από κάθε εξωτερικό θόρυβο και… εσωτερικό προβληματισμό. Ο κινητήρας ικανός για να κινεί με αξιοπρέπεια το βαρύ αμάξωμα και η συμπεριφορά του δίθυρου coupé στο δρόμο σε κάνει να θέλεις να εκμεταλλευτείς κάθε ένα από τα 600 και βάλε χλμ. της αυτονομίας σε μία μόνο βόλτα διαρκείας…

Η τιμή της Mercedes-Benz CLE 200 ξεκινάει από 66.550 ευρώ και πιστέψτε μας, αρχικά θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ υψηλότερη. Φυσικά, δεν είμαστε… Μπρούκληδες και σίγουρα πρόκειται για ένα ποσό που κάποτε αγόραζες σπίτι. Για τα σημερινά δεδομένα, όμως, και για όσα είναι και προσφέρει η CLE Coupé, η παραπάνω τιμή είναι ρεαλιστική.