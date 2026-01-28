Mercedes-Benz: Προσθέτει ψηφιακά εργαλεία στα ελαφρά επαγγελματικά της

Αναβαθμίζει τις παροχές της προς τους επαγγελματίες οδηγούς η Mercedes-Benz Vans, καθώς προσθέτει ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, την αποδοτικότητα και τον προγραμματισμό στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η γκάμα των ψηφιακών πρόσθετων, όπως τα ονομάζει η γερμανική φίρμα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, και περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό, χωρίς επιπλέον κόστος ή για προκαθορισμένη διάρκεια έως και 36 μηνών με την αγορά του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον βασικό εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα για απομακρυσμένη παρακολούθηση κατάστασης, διαχείριση συντήρησης και έγκαιρη ενημέρωση για επερχόμενες εργασίες service, απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα θυρών, εντοπισμό σταθμευμένου οχήματος κ.α., και όλα αυτά ενεργοποιούνται εύκολα μέσω της εφαρμογής Mercedes-Benz App.

Ως προς τα ψηφιακά πρόσθετα πλοήγησης, υποστηρίζουν τον ακριβή προγραμματισμό διαδρομών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κυκλοφορία, τις ενημερώσεις χαρτών και τις ανάγκες της καθημερινής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επίσης, για τα ηλεκτρικά Van, η Πλοήγηση με Electric Intelligence υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, τις κυκλοφοριακές και τις καιρικές συνθήκες , ενώ ενσωματώνει αυτόματα τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης στον υπολογισμό κάθε διαδρομής. Παράλληλα, καταγράφεται ο συνολικός χρόνος διαδρομής και το εκτιμώμενο κόστος φόρτισης, για καλύτερο προγραμματισμό.

Η διαχείριση και οι ανανέωση των ψηφιακών ένθετων, γίνεται μέσω του Mercedes-Benz Store.