Μια από τις πιο ιστορικές μάρκες, η Mercedes-Benz, έχει να γιορτάσει το 2026 ουκ ολίγες επετείους.

Ο Ιανουάριος θα έχεις τρεις επετείους, και συγκεκριμένα: 23 Ιανουαρίου 1951 – πριν από 75 χρόνια- όταν κατέθεσε αίτησης ευρεσιτεχνίας για το αμάξωμα ασφαλείας από τον Béla Barényi (εφαρμόστηκε αρχικά στις λιμουζίνες W 111 με «tail fin» «πίσω πτερύγια» το 1959, 27 Ιανουαρίου 1976 – πριν από 50 χρόνια – από το λανσάρισμα της σειράς μοντέλων 123 της Mercedes-Benz και 29 Ιανουαρίου 1886 – πριν από 140 χρόνια – όταν ο Carl Benz υπέβαλε αίτηση πατέντας για το τρίτροχο «όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης» – η γέννηση του αυτοκινήτου.

Τον επόμενο μήνα, 3–8 Φεβρουαρίου 1986 – πριν από 40 χρόνια – η Mercedes-Benz παρουσίασε τα συστήματα υποβοήθησης ASR και ASD καθώς και το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC στη Φινλανδία, ενώ στις 8 Μαρτίου 1886 – πριν από 140 χρόνια πριν – ο Gottlieb Daimler παρήγγειλε μια άμαξα, πάνω στην οποία κατασκευάστηκε το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με υψηλόστροφο κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Στις 25–29 Μαρτίου 1901 – πριν από 125 χρόνια – η Mercedes 35 PS κυριάρχησε στην Εβδομάδα της Νίκαιας.

Στις 19–29 Απριλίου 1951 – πριν από 75 χρόνια – έκαναν πρεμιέρα οι πολυτελείς Mercedes-Benz 300 (W 186) και Mercedes-Benz 220 (W 187) στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (IAA) – οι πρόδρομοι της S-Class.

Τον επόμενο μήνα, 25 Απριλίου – 5 Μαΐου 1996 – πριν από 30 χρόνια – η Mercedes-Benz SLK (R 170) έκανε το ντεμπούτο της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο με αναδιπλούμενη σκληρή μεταλλική οροφή vario-roof, και στις 19 Μαΐου 2006 – πριν από 20 χρόνια – εγκαινιάστηκε το μουσείο Mercedes-Benz στις πύλες του εργοστασίου Untertürkheim.

Ο Ιούνιος έχει τρεις εκδηλώσεις: 12–15 Ιουνίου 1976 – τα 50 χρόνια από τότε που το C 111-II D πέτυχε τρία παγκόσμια ρεκόρ και 16 ρεκόρ κατηγορίας στο Nardò – εκεί όπου και το Concept AMG GT XX κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ το 2025, 28 -29 Ιουνίου 1926 – όταν πριν από 100 χρόνια οι Benz & Cie. και Daimler-Motoren-Gesellschaft συγχωνεύτηκαν σχηματίζοντας την τότε Daimler-Benz AG και 30 Ιουνίου 1996 – όταν πριν από 30 χρόνια μία Mercedes-Benz C 36 AMG ήταν το πρώτο επίσημο αυτοκίνητο ασφαλείας (Safety Car) της μάρκας στη Formula 1 στο Magny-Cours.

Στις 31 Ιουλίου 2001 – πριν από 25 χρόνια έκανε ντεμπούτο το roadster Mercedes-Benz SL της σειράς R 230, στις 18 Αυγούστου 1896 – πριν από 130 χρόνια ο Gottlieb Daimler παρουσίασε το πρώτο φορτηγό με κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο και στις 24 Αυγούστου 1986 – πριν από 40 χρόνια το αγωνιστικό Sauber-Mercedes C8 Group C σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Nürburgring.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1926 – πριν από 100 χρόνια στον αγώνα Solitude, ο Διευθυντής Αγώνων Alfred Neubauer χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το σύστημα σημάτων του για επικοινωνία με τους οδηγούς και 4–14 Οκτωβρίου 1951 – πριν από 75 χρόνια παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, το σπορ και πολυτελές 300 S (W 188) ως δίθυρη έκδοση του Type 300 (W 186), σε Coupé, Cabriolet A και Roadster. Ήταν το ταχύτερο γερμανικό αυτοκίνητο παραγωγής.

Στις 9 Οκτωβρίου 1946 – πριν από 80 χρόνια ξεκίνησε η δοκιμή του πρωτοτύπου Unimog, με πρώην μηχανικούς της Daimler-Benz AG να αναπτύσσουν ένα «Πολυχρηστικό Μηχανοκίνητο Όχημα για τη Γεωργία» και στις 15 Οκτωβρίου 2006 – πριν από 20 χρόνια ο Bernd Schneider εξασφάλισε το πέμπτο του πρωτάθλημα DTM στον αγώνα του Le Mans – ρεκόρ που αυτός ο πρεσβευτής της μάρκας κρατά μέχρι σήμερα.

Καταλήγοντας, στις 5 Δεκεμβρίου 1896 – πριν από 130 χρόνια η Benz & Cie. παρέδωσε ένα «όχημα διανομής» – το πρώτο Van στον κόσμο.