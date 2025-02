Μεταχειρισμένα: Οι καλύτερες επιλογές για νέους οδηγούς

Η επιλογή του πρώτου αυτοκινήτου για ένα νέο οδηγό είναι μία συναρπαστική και παράλληλα υπεύθυνη διαδικασία. Είτε πρόκειται για αγορά που αφορά το παιδί σας είτε για εσάς τον ίδιο, το πρωταρχικό που πρέπει να έχετε κατά νου είναι ότι ένας νέος οδηγός χρειάζεται να οδηγεί ένα ασφαλές αυτοκίνητο με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας.



Λανθασμένα, επικρατεί η νοοτροπία ότι ο νέος οδηγός πρέπει να αποκτήσει εμπειρία, οδηγώντας ένα πολύ παλιό αυτοκίνητο, για να μην κάνει ζημιές και γρατζουνιές στο καινούριο. Εντούτοις, ένας νέος οδηγός πρέπει να έχει στη διάθεσή του όσο το δυνατόν πιο καινούριο αυτοκίνητο, συνεπώς πιο ασφαλές. Ωστόσο, επειδή η αγορά ενός καινούριου μοντέλου μπορεί να μην είναι οικονομικά εφικτή, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι μία ρεαλιστική και ενδιαφέρουσα εναλλακτική.

Μάλιστα, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα ακόμα και δεκαετίας, τα οποία είναι ασφαλή και σε προσιτές τιμές. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον μιλάμε για αυτοκίνητα που δεν είναι του «κουτιού», εάν υπάρξουν φθορές ή μικροζημιές, μικρό το κακό…

Επιπλέον, καλό είναι να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το compact μέγεθος, ώστε να είναι πιο ευκολοδήγητα, ευέλικτα και εύκολα στο παρκάρισμα για έναν νέο οδηγό, η αξιοπιστία, η οικονομία στα καύσιμα, το χαμηλό κόστος συντήρησης και χρήσης, όπως και τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιλέγουμε, λοιπόν, για σας μία λίστα με 6 ενδιαφέρουσες προτάσεις μεταχειρισμένων μοντέλων για νέους οδηγούς, με γνώμονα την ασφάλεια, την οικονομία σε κτήση και χρήση, την αξιοπιστία και την καλή οδική συμπεριφορά.

Mazda 2 (2007-2014)

Το Mazda 2 είναι μία τίμια και αξιόπιστη επιλογή για έναν νέο οδηγό. Εάν καταλήξει σε αυτό, το πιθανότερο είναι να το αποχωριστεί πολύ δύσκολα. Το Mazda 2 ήταν η απάντηση της ιαπωνικής εταιρείας για να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά των supermini. Η ποιοτική του κατασκευή, η μηχανική του ανωτερότητα, η πολύ καλή αίσθηση οδήγησης για το μέγεθός του, η αισθητική και φυσικά η αξιοπιστία του ήταν κάποιοι από τους παράγοντες που το οδήγησαν το 2008 να ψηφιστεί ως το Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς, αλλά και να αποτελεί ένα δημοφιλές μοντέλο ακόμα και σήμερα. Η δεύτερη γενιά (2007-2014), αποτελεί πάντα μία πολύ καλή επιλογή για όσους επιθυμούν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο σε χαμηλή τιμή. Ίσως χρειάζεται μια δεύτερη σκέψη στον τομέα της κατανάλωσης συγκριτικά με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και πάλι είναι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει πολλά και ζητάει ελάχιστα. Αυτή η γενιά διατίθεται με τρεις κινητήρες βενζίνης και η τιμή ξεκινάει από 4.000 ευρώ τα πρώτα μοντέλα έως 9.000 ευρώ τα πιο πρόσφατα.

Hyundai i10 (2014-2019)

Το Hyundai i10 είναι από τα πιο βολικά αυτοκίνητα που μπορεί να επιλέξει ένας νέος οδηγός. Προτείνουμε τη δεύτερη γενιά (2014-2019) και συγκεκριμένα από το facelift (2016) και μετά. Είναι πιο οικονομικά από την τρίτη γενιά, ενώ συγκεντρώνει τα πιο value for money στοιχεία. Επίσης, έχει και μοντέρνα σχεδίαση και βελτιωμένη ηχομόνωση. Στη συγκεκριμένη γενιά, υπάρχει και η μεγαλύτερη προσφορά. Το κορεάτικο city car είναι περιζήτητο, γιατί συγκεντρώνει όλες τις ευκολίες που ζητά κάποιος για τη ζωή του μέσα στη ζούγκλα των πόλεων. Ευέλικτο, αξιόπιστο, ιδιαίτερα οικονομικό σε όλους τους τομείς και πρακτικό, μάλιστα, είναι από τα πιο ευρύχωρα για την κατηγορία Α. Εάν χρειαστεί, να σας μεταφέρει και εκτός αστικών κέντρων, θα το κάνει μια χαρά. Οι compact διαστάσεις του δε θα αγχώσουν ποτέ έναν νέο οδηγό, ακόμα και όταν χρειαστεί να παρκάρει σε πηγμένες γειτονιές. Με καλό εξοπλισμό, αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας και δύο κινητήρες βενζίνης, η τιμή για μοντέλα του 2016 έως του 2018 κυμαίνεται από 7.700 έως 11.000 ευρώ. Σημειώστε ότι εάν ο προϋπολογισμός σας το επιτρέπει, φυσικά μπορείτε να εστιάσετε την αναζήτησή σας στην τρίτη και τρέχουσα γενιά (2020-σήμερα), η οποία είναι πιο φρέσκια και σύγχρονη από τη δεύτερη, αλλά και οικονομικότερη επιλογή συγκριτικά με την τιμή του καινούριου. Υπάρχει ένας πιο περιορισμένος αριθμός επιλογών μέχρι τα 12.000 ευρώ για μοντέλα του 2020 και 2021, με τις τιμές να ανεβαίνουν πάνω από τα 14.000 ευρώ για τα πιο καινούρια.

Opel Corsa (2014-2019)

Το Opel Corsa είναι δικαίως το best seller της γερμανικής φίρμας, κερδίζοντας το αγοραστικό κοινό στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προτείνουμε την πέμπτη γενιά (2014-2019), η οποία τόσο όταν λανσαρίστηκε όσο και ως μεταχειρισμένη, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία με πωλήσεις που έφτασαν τις 1.3 εκατομμύρια μονάδες. Μοντέρνο στην εμφάνιση, αλλά και στην εσωτερική σχεδίαση, ποιοτική κατασκευή, ευρύχωρο και άνετο, είναι ιδανικό για έναν νέο οδηγό που θέλει εύκολες μετακινήσεις μέσα στην πόλη και άνετα ταξίδια εκτός. Τα Corsa της εν λόγω γενιάς είναι αξιόπιστα, οπότε σημειώστε ακόμη ένα συν για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Με κινητήρες βενζίνης και ένας πετρελαίου και σε διάφορες εξοπλιστικές εκδόσεις, το Corsa δε θα απογοητεύσει. Η προσφορά είναι μεγάλη, γι’ αυτό και μπορείτε να βρείτε ιδιαίτερα οικονομικά του 2014 με τις τιμές να ξεκινούν από 4.500 ευρώ, ενώ υπάρχουν πολλές προτάσεις που φτάνουν τα 10.000 ευρώ, αλλά και 14.000-15.000 για μοντέλα του 2018 και 2019.

Toyota Yaris (2011-2020)

To Toyota Yaris έχει συνδέσει το όνομά του με την αξιοπιστία και την ευελιξία. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μεταχειρισμένα και έχει μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας. Το ιαπωνικό supermini είναι το best seller της Toyota και διανύει την τέταρτη γενιά του. Η μεταπωλητική του αξία, ακόμη και αν το έχετε πάρει μεταχειρισμένο παραμένει υψηλή, γι’ αυτό χαμένοι δε θα βγείτε σε καμία περίπτωση. Για να μην μπερδευτείτε λόγω και της μεγάλης προσφοράς, προτείνουμε να επικεντρωθείτε στην αναζήτηση μοντέλων από την τρίτη γενιά (2011-2020) και εάν τα οικονομικά σας το επιτρέπουν μετά τα facelift (2014 και 2017). Τα Toyota Yaris αυτής της γενιάς είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα και ανθεκτικά στο χρόνο. Είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα μοντέλα στην κατηγορία των supermini, αλλά και πρακτικό. Τα Yaris διατίθενται σε τρίθυρα ή πεντάθυρα αμαξώματα και σε ευρεία γκάμα κινητήρων, βενζίνης, πετρελαίου και υβριδικό. Είναι value for money και με διαχρονική αξία. Ακόμη ένα πλεονέκτημα είναι το μεγάλο δίκτυο, τα πολλά συνεργεία και η εύκολη εύρεση των ανταλλακτικών. Ενδεικτικά η τιμή τους ξεκινάει από 5.500 ευρώ στις πρώτα μοντέλα της εν λόγω γενιάς, ενώ υπάρχουν πολλές επιλογές μέχρι τα 10.000 ευρώ, κυρίως, που αφορούν μοντέλα μέχρι του 2014. Για τα πιο πρόσφατα Yaris ή το facelift Yaris Hybrid οι τιμές μπορεί να ξεπεράσουν και τα 14.000 με 15.000 ευρώ.

Peugeot 208 (2012-2018)

Η Peugeot έχει γράψει ιστορία με αυτοκίνητα όπως το 205, αλλά και το δημοφιλές 206. Ακολούθησε το 207, χωρίς να φτάνει τη δημοφιλία των δύο προηγούμενων, αλλά υπήρξε ένα πρακτικό και αξιοπρεπές αυτοκίνητο με τους κατόχους του ευχαριστημένους. Το Peugeot 208 είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές, όχι μόνο για τους γαλλόφιλους, αφού καταφέρνει να συνδυάσει αισθητική, χώρους, άνεση, κρατώντας την αξία αγοράς του σε πολύ καλό επίπεδο. Για οδηγούς νεαρής ηλικίας, ίσως, είναι μία από τις προτάσεις που αξίζει κανείς να προτεραιοποιήσει, αφού πρόκειται για μία ποιοτική κατασκευή, είναι ευέλικτο και εύκολο στην οδήγηση. Το 208 είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ένα «τίμιο» αυτοκίνητο που δε θα απογοητεύσει, απεναντίας θα αποτελέσει έναν καλό φίλο. Είναι μοντέρνο και νεανικό σχεδιαστικά με σπορτίφ στοιχεία, έχει ενδιαφέρον εσωτερικό, με μικρό τιμόνι και υπερυψωμένο πίνακα οργάνων. Σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστο και δεν έχουν αναφερθεί συχνές ζημιές. Το 208 εξοπλίζεται με δύο κινητήρες βενζίνης. Οι τιμές κυμαίνονται από 6.500 έως 14.000 ευρώ αναλόγως την έκδοση, τη χρονιά, την κατάσταση του αυτοκινήτου και τα χιλιόμετρα.

MΙΝΙ (2006-2013)

Το MINI είναι ένα μοντέλο icon που σίγουρα οι νεότερης ηλικίας οδηγοί το προτιμούν συγκριτικά με τις πιο ουδέτερες σχεδιαστικά πλην τίμιες προτάσεις. Με το επαναλανσάρισμα του Cooper, η MΙΝΙ (BMW) πήρε ένα ρίσκο: να επαναφέρει στην αγορά ένα όνομα-θρύλο διατηρώντας το DNA του και δίνοντας παράλληλα μια καλή αφορμή σε όσους θα ήθελαν να συνδυάσουν στιλ και οδηγική απόλαυση, να το αγοράσουν. Η αλήθεια είναι πως οι σκληροπυρηνικοί λάτρεις του «κλασικού» ΜΙΝΙ είχαν πολλά να πουν για τον απόγονο που βγήκε στην αγορά το 2001. Μέχρι να έρθει στους δρόμους η δεύτερη γενιά, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι είχαν πλέον αλλαξοπιστήσει. Εκατομμύρια νέοι ιδιοκτήτες σε όλο τον κόσμο βρήκαν έναν σύμμαχο στις καθημερινές τους μετακινήσεις και δεν τον άλλαζαν εύκολα. Για οδηγούς που είναι νέοι σε ηλικία, αξίζει να βρίσκεται στη «shortlist». Αν είναι ακριβά το σέρβις; Φθηνά δεν τα λες, αλλά τα πάντα είναι θέμα επιλογών, γι’ αυτό σας τα προτείνουμε. Το MINI αυτής της γενιάς, διατίθεται με δύο κινητήρες βενζίνης και έναν πετρελαίου. Προτείνουμε να επιλέξετε τα πιο πρόσφατα μοντέλα της γενιάς. Οι τιμές τους ξεκινούν από 3.000 έως 11.000 ευρώ.

Συμπέρασμα

Η επιλογή του κατάλληλου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για έναν νέο οδηγό δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά μπορεί να γίνει ευκολότερη με τη σωστή έρευνα και προετοιμασία. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την οικονομία, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά θα εξασφαλίσουν μια θετική και απροβλημάτιστη συμβίωση. Οι προτάσεις μας αφορούν από μικρότερα έως μεγαλύτερα budget, ωστόσο, εάν μπορείτε να διαθέσετε περισσότερα χρήματα για να αγοράσετε όσο το δυνατόν πιο σύγχρονο μοντέλο, μη διστάσετε, γιατί είναι μία επένδυση στη ζωή.

Υπενθυμίζουμε πως πριν από την αγορά, είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος του ιστορικού του αυτοκινήτου, του βιβλίου σέρβις, καθώς και μηχανικός έλεγχος από ειδικό, ώστε να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση του μοντέλου της επιλογής σας.