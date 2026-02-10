MG: Αύξησε 43% τις πωλήσεις της το 2025

Στη δεύτερη πλήρη χρονιάς της στην ελληνική αγορά, καθώς λανσαρίστηκε στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2023, η κινεζική MG με βρετανικές ρίζες ονόματος, είδε τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται.

Συγκεκριμένα, το 2025 πούλησε 4.502 αυτοκίνητα, έχοντας μερίδιο αγοράς 3,1% (12η θέση), έναντι 3.163 μονάδων και μερίδιο αγοράς 2,3% (18η θέση) το 2024, σημειώνοντας αύξηση 43%.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν οι μισές πωλήσεις (2.709 μονάδες), ήταν λιανική πώληση, απευθείας σε ιδιώτες, έχοντας την 6η θέση στη λιανική με μερίδιο αγοράς 4,6%.

Επίσης, στη λιανική, στην κατηγορία Hybrid C-SUV, το MG ZS MAX Hybrid+ με 1.454 ταξινομήσεις και ποσοστό 15,3% ήταν πρώτο, στην κατηγορία PHEV D-SUV, το MG HS PHEV+ ήταν 2ο και στην κατηγορία Hybrid B-Hatch, το MG3 Hybrid+ με 720 ταξινομήσεις και ποσοστό 12,6% ήταν 3ο.

Σημαντικές μονάδες πωλήσεων πρόσθεσαν το MG4, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της μάρκας, το MG HS PHEV+ με Plug-in υβριδική τεχνολογία, και πάνω από 1.000 αυτονομίας.

Την MG εισάγει στην Ελλάδα ο όμιλος Συγγελίδη με 30 σημεία παρουσίας στην ελληνική επικράτεια.