MG: Με γιορτινή τιμή το νέο ηλεκτρικό MGS5, από 26.950 ευρώ

Λίγο πριν ην εκπνοή του 2025, ο όμιλος Συγγελίδη έφερε ένα ακόμα μοντέλο της MG.

Συγκεκριμένα, διατίθεται το νέο ηλεκτρικό MGS5, με μοντέρνα σχεδίαση και εργονομικό εσωτερικό, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά.

Το MGS5 EV βασίζεται σε μια ειδική πλατφόρμα, είναι πισωκίνητο και φέρει ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμους πίσω.

Διατίθενται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, με πολλά συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση κ.ά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τιμές από 26.950 ευρώ, έπειτα από την προωθητική ενέργεια του ομίλου Συγγελίδη και της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Το μοντέλο έχει αποσπάσει 5 αστέρια ασφάλειας από τον EuroNCAP.