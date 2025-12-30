Driveit

Μόνο με 4 αγώνες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας 2026

Μέγαρα και στρατιωτικό αεροδρόμιο Τρίπολης οι χώροι των αγώνων Μέγαρα και Τρίπολη θα φιλοξενήσουν τους 3 αγώνες και απομένει η τοποθεσία για τον πρώτο αγώνα
Δημήτρης Μπαλής

Τα μεγάλα κόστη, οι λίγες κατηγορίες αυτοκινήτων και η έλλειψη υποδομών σε πίστες αγώνες, έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Αυτοκινήτων.

Οι εποχές με κατηγορίες ενιαίου, Formula 3 και άλλα αυτοκίνητα, έχουν περάσει, ενώ διαθέτουμε αξιοπρεπή πίστα αγώνων στα Μέγαρα, πίστα στις Σέρρες που δεν αξιοποιείται (!) και το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης που εκτελεί χρέη πίστας εδώ και δεκαετίες.

Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε μόνο 4 αγώνες στο πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας για το 2026.

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου, αλλά το που θα γίνει ο αγώνα θα ανακοινωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026.

Στα Μέγαρα θα έχουμε τη δεύτερη πράξη, 25-26 Απριλίου και την τρίτη πράξη, στις 26-27 Σεπτεμβρίου.

Ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας του θεσμού θα διεξαχθεί στο στην Τρίπολη, 21 και 22 Νοεμβρίου.

