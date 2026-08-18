Μόνο τέσσερις αναβάτες, από αυτούς που τρέχουν φέτος, δεν έχουν κερδίσει ακόμη αγώνα MotoGP

Έχοντας πραγματοποιηθεί 12 αγώνες MotoGP φέτος, και απομένουν ακόμα 10 για το φινάλε της χρονιάς, με τον επόμενο αγώνα να είναι στην Αραγονία της Ισπανίας, 29 Αυγούστου με Sprint και 30 Αυγούστου με Grand Prix, τα στοιχεία, σύμφωνα με το motorsport.com δείχνουν ότι μόνο 4 αναβάτες, από το σημερινό γκριντ, δεν έχουν κερδίσει αγώνα στο MotoGP.

Η φετινή σεζόν, τελευταία με κινητήρες 1.000 κ.εκ., καθώς από του χρόνου μπαίνουμε στην εποχή των 850 κ.εκ., και με λιγότερη αεροδυναμική επιρροή, είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική.

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Μέχρι στιγμής η Aprilia δείχνει καλύτερη, από τα αποτελέσματα που έχει φέρει, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ είναι ανταγωνιστικός για τη Ducati.

Στη βαθμολογία ηγείται ο πρωταθλητής του 2024 Χόρχε Μαρτίν με Aprilia, και ακολουθεί ο ομόσταβλός του Μάρκο Μπετσέκι, με τον Αϊ Ογκούρα και την Aprilia της Trackhouse να είναι 3ος και ο Μαρκ Μάρκεθ 4ος.

Αυτή τη στιγμή, από τους 22 αναβάτες που τρέχουν το 2026, 18 έχουν πλέον κερδίσει τουλάχιστον ένα Grand Prix, με τελευταία προσθήκη τον Αϊ Ογκούρα που κέρδισε στο Σίλβερστοουν.

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Ανάμεσα στους 4 αναβάτες χωρίς νίκη στο MotoGP είναι ο Πέδρο Ακόστα που τρέχει για την ΚΤΜ και από του χρόνου για τη Ducati.

Οι υπόλοιποι 3 αναβάτες είναι ο Λούκα Μαρίνι, ο οποίος θα φύγει από την Honda για την Tech3 του χρόνου και θα μεταπηδήσει σε μια KTM, καθώς και οι δύο πρωτοεμφανιζόμενοι οδηγοί φέτος: ο Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος θα μπορούσε να ανέβει στην εργοστασιακή ομάδα της Honda, και ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στην Pramac Yamaha, όντας 3 φορές πρωταθλητής Superbike.

Πολυνίκης, έως τώρα, ο Μαρκ Μάρκεθ με 76 νίκες και ακολουθεί ο Φραντσέσκο Μπανιάια με 31. Έπονται: Κουαρταράρο 11, Βινιάλες 10, Μπετσέκι 10, Μαρτίν 9, Μπαστιανίνι 7, Ρινς 6, Αλεξ Μάρκεθ 4, Μίλερ 4, Μορμπιντέλι 3, Ραούλ Φερνάντσες 2, Μπίντερ 2, ντι Τζιαναναντόνιο 2, Ζαρκό 2, Μιρ 1, Αλντεγκέρ 1, Ογκούρα 1.