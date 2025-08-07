Moto Guzzi: Πώς μεταμορφώνεται το ιστορικό της εργοστάσιο

«Made in Mandello». Με αυτό το σλόγκαν η Moto Guzzi δίνει το στίγμα για τους νέους δρόμους που ανοίγονται μπροστά της.

Το ιστορικό εργοστάσιο της ιταλικής μάρκας μοτοσυκλετών στο Mandello del Lario, που λειτουργεί για πάνω από έναν αιώνα, μετατρέπεται σε έναν πρωτοποριακό, πολυλειτουργικό χώρο. Ριζωμένο ανάμεσα σε λίμνη και βουνά, ο χώρος εξελίσσεται σε σύμβολο του μέλλοντος της μάρκας – όπου η κληρονομιά συναντά την καινοτομία και η παράδοση αγκαλιάζει την τεχνολογία.

Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι κάτι περισσότερο από μια ανακαίνιση: είναι η δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου σημείου αναφοράς στην κατασκευή μοτοσυκλετών. Οι νέες γραμμές παραγωγής επόμενης γενιάς, που ήδη λειτουργούν, διαθέτουν τεχνολογία αιχμής. Η πλήρης ανακατασκευή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026, και τα εγκαίνια θα γίνουν τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στο βίντεο «Made in Mandello», προσφέρεται μια προεπισκόπηση αυτού που θα δούμε σε λίγους μήνες.

Αποτυπώνει, για πρώτη φορά το αρχιτεκτονικό όραμα του Greg Lynn (διευθύνων σύμβουλος της Piaggio Fast Forward), συνδυάζοντας τον βιομηχανικό σχεδιασμό με τη φουτουριστική αισθητική, την τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας, με υπερσύγχρονες, αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης επόμενης γενιάς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κόμβου μάρκας: μουσείο, κατάστημα Motoplex, καφέ, χώρους εκδηλώσεων και καθηλωτικές διαδρομές επισκεπτών.