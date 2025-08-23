MotoGP: Άπιαστος και στην Ουγγαρία ο Marc Marquez

Απόλυτα κυρίαρχος και στη νέα πίστα της Ουγγαρίας εμφανίστηκε ο Μαρκ Μάρκες, ο οποίος σήμερα, στον αγώνα Sprint που αποτελεί τον προπομπό του μεγάλου Grand Prix της Κυριακής, για τον 14ο αγώνα του φετινού MotoGP, απέδειξε ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να τον κερδίσει με τα τωρινά δεδομένα.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, ξεκίνησε από την pole position και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια των 13 γύρων επικεφαλής, αντικρύζοντας πρώτος την καρό σημαία του αγώνα, με αποτέλεσμα να διευρύνει την απόσταση από τον δεύτερο στη βαθμολογία αδερφό του Αλεξ, που τερμάτισε 8ος με τη Gresini Ducati και ακόμα περισσότερο από τον ομόσταβλό του στην εργοστασιακή Ducati, Φραντσέσκο Μπανιάια που έμεινε στη 13η θέση, έχοντας αξεπέραστα προβλήματα με τη μοτοσυκλέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο μοτοσυκλέτες της VR46, της δορυφορικής ομάδας της Ducati, βρέθηκαν στο βάθρο, με Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι που ξεκίνησε δεύτερος με την Aprilia, επηρεάστηκε από τη σύγκρουση που είχαν Μπαστιανίνι και Κουαρταράρο στον πρώτο γύρο, όταν και εγκατέλειψαν, με αποτέλεσμα να χάσει θέσεις και να τερματίσει 7ος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Στην 9η θέση ο Χόρχε Μαρτίν, περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής με τη δεύτερη Aprilia.

Εγκατέλειψε από πτώση και ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR.

Αύριο περιμένουμε το μεγάλο Grand Prix.