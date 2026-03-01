MotoGP: Απίστευτη Aprilia στην Ταϊλάνδη με 1-3 Bezzecchi – Fernandez

Μοναδικές συγκινήσεις επιφύλαξε το πρώτο Grand Prix του MotoGP για το 2026, έπειτα από τον αγώνα Sprint χθες που πρόσφερε επίσης πλούσιο θέαμα, που απόλαυσαν οι 228.000 θεατές που πήγαν στην πίστα της Ταϊλάνδης το τριήμερο.

Ο Μάρκο Μπετσέκι από την pole position έκανε έναν αλάνθαστο αγώνα με την Aprilia (χθες ήταν πρώτος αλλά γλίστρησε και εγκατέλειψε) και πήρε μια άνετη νίκη, τελικά, κάνοντας τον γύρο του θριάμβου φορώντας πάνω από τη φόρμα του στολή μάι-τάι. Ηταν η 7η νίκη του Ιταλού στη μεγάλη κατηγορία (83 αγώνες), και αφιέρωσε τη νίκη του στους Ιταλούς που ξύπνησαν νωρίς για να τον δουν και στη μητέρα του.

Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ, μετά τη χθεσινή του νίκη στο Sprint, από την 6η θέση ανέβηκε δεύτερος στο βάθρο, αποδεικνύοντας σταθερότητα και δυναμική. Εμπλεξε με τη μάχη Χόρχε Μαρτίν (Aprilia) και Μαρκ Μάρκεθ (εργοστασιακή Ducati) και αν δεν συνέβαινε αυτό ίσως να διεκδικούσε τη νίκη. Αναδείχθηκε σε οδηγό του αγώνα και είναι πρώτος στη βαθμολογία με 32 βαθμούς, έναντι 25 του Μπετσέκι και 23 του Ραούλ Φερνάντεθ. O Aκόστα ανέβηκε για 11η φορά σε βάθρο και δεν έχει ακόμα νίκη στη μεγάλη κατηγορία (δεν μετρούν οι νίκες στα Sprint).

Κι επειδή αναφέρθηκα στον Ραούλ Φερνάντεθ, όπως και χθες έτσι και σήμερα στο Grand Prix πήρε την 3η θέση με την Aprilia της Trackhouse, που είναι και το τρίτο βάθρο της καριέρας του.

Εκτός βάθρου, στην 4η θέση ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia, πρωταθλητής του 2024, που έκανε φοβερό αγώνα, φανερώνοντας ότι αν δεν έχει φέτος πτώσεις και τραυματισμούς θα είναι μέσα στο κόλπο του τίτλου. Εχει 18 βαθμούς και είναι 4ος στη βαθμολογία.

Ο Αϊ Ογκούρα έφερε στην 5η θέση τη δεύτερη Aprilia της Trackhouse.

Τη δεκάδα έκλεισαν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46, ο Μπραντ Μπίντερ με την εργοστασιακή ΚΤΜ, ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη VR46, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, και ο Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda.

Η Ducati που είχε 88 συνεχείς αγώνες στο βάθρο, για πρώτη φορά έμεινε εκτός βάθρου, και αυτό είναι είδηση.

Η Yamaha είχε κακή εμφάνιση με τους αναβάτες της σε θέσεις 14 (Κουαρταράρο), 15 (Ρινς), 17 (Ρασγκατλίογλου) και 18 (Μίλερ).

Εγκατέλειψαν τα δύο αδέρφια Μάρκεθ, ο Μαρκ με κλαταρισμένο ελαστικό και σπασμένη ζάντα και ο Αλεξ από πτώση που είχε με τη Ducati της Gresini.

Στη βαθμολογία των ομάδων: KTM 45, Aprilia 43, Trackhouse 40, VR46 20 και Ducati 17.

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών: ΚΤΜ 12, Ducati 9, Aprilia 7, Honda 3.

Επόμενος αγώνας στη Βραζιλία (21 Μαρτίου Sprint και 22 το Grand Pri), με αγώνα στη μεγάλη κατηγορία μοτοσυκλετών έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια.