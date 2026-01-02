MotoGP: Από τον Ιανουάριο ξεκινούν οι παρουσιάσεις των ομάδων και οι δοκιμές

Οι ημέρες τω εορτών περνούν και τα στελέχη του MotoGP ετοιμάζονται για το νέο πρωτάθλημα.

Ορισμένες από τις ομάδες έχουν ήδη ανακοινώσει ημερομηνίες παρουσιάσεων των μοτοσυκλετών, με τα χρώματα και βέβαια τους οδηγούς.

Το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά με τους υπάρχοντες κανονισμούς, καθώς από το 2027 θα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή με κινητήρες 850 κ.εκ.

Η Pramac θα ανοίξει το χορό των παρουσιάσεων στις 13 Ιανουαρίου, σε εκδήλωση στη Σιένα της Ιταλίας, και την επόμενη μέρα η VR46, η ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι θα αποκαλυφτεί στη Ρώμη. Στις 15 Ιανουαρίου η Aprilia θα εμφανίσει στο Μιλάνο, και στις 19 Ιανουαρίου η πρωταθλήτρια Ducati θα βρεθεί και πάλι δημοφιλή, χειμερινό τουριστικό προορισμό Madonna di Campiglio, στη βόρεια Ιταλία.

Η Yamaha επέλεξε τη Τζακάρτα στις 21 Ιανουαρίου, η ΚΤΜ θα αποκαλυφτεί στις 27 του μήνα, αλλά δεν ανακοίνωσε τοποθεσία, και στις 31 Ιανουαρίου η Gresini στην Κουάλα Λουμπούρ. Την 1 Φεβρουαρίου θα πάρει σειρά η LCR, χωρίς να έχει πει που θα δείξει τη μοτοσυκλέτα, ενώ Honda και Trackhouse θα ανακοινώσουν σύντομα τις προθέσεις τους.

Όσον αφορά στους οδηγούς, τα νέα πρόσωπα Τόπρακ Ραζγκατίογλου και Ντιόγκο Μορέιρα, μετά τους τίτλους σε Superbike και Moto2, ανέβηκαν στο MotoGP και θα κάνουν πρεμιέρα με δοκιμές στη Σεπάνγκ, 29-31 Ιανουαρίου.

Στην ίδια πίστα θα έχουμε τις επίσημες δοκιμές 3-5 Φεβρουαρίου και έπειτα στην Κουάλα Λουμπούρ 6-7 Φεβρουαρίου.

Οι τελευταίες δοκιμές θα γίνουν πραγματοποιηθούν στο Μπουρινάμ 21-22 Φεβρουαρίου, και το πρωτάθλημα των 22 αγώνων ξεκινά με το Grand Prix της Ταϊλάνδης την 1η Μαρτίου.

Από το καλεντάρι λείπει η Αργεντινή που αποχώρησε και τη θέση της πήρε η Βραζιλία, με τη Γκοϊάνια να φιλοξενεί αγώνα στις 22 Μαρτίου, για πρώτη φορά από το 2004.