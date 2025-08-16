MotoGP: Απολαυστικός και στο Sprint της Αυστρίας ο Marc Marquez

Τι κι αν ξεκίνησε από την 4η θέση ο Μάρκ Μάρκες, στο Sprint, του 13ου αγώνα της χρονιάς του MotoGP στην Αυστρία.

Ο Ισπανός αναβάτης κατάφερε να κερδίσει, διαλύοντας όλες τις υποψίες ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να τον αμφισβητήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εχοντας κάνει λάθος στις κατατακτήριες δοκιμές, πέφτοντας και μη μπορώντας να διεκδικήσει την pole position, φαίνεται ότι πεισμάτωσε στο Sprint.

Κάνοντας εξαιρετική εκκίνηση και στη συνέχεια ακολουθώντας τακτική, πίσω από τον αδερφό του Αλεξ, που ξεκίνησε από τη δεύτερη θέση αλλά καλύτερα από όλους και τέθηκε επικεφαλής του αγώνα στην πρώτη στροφή, 5 γύρους πριν την καρό σημαία πέρασε τον μικρό του αδερφό, φτάνοντας σε μια εύκολη νίκη, που είναι η 12η σε Sprint, στα 13 που έχουν γίνει φέτος τα Σάββατα, πριν τα μεγάλα Grand Prix των Κυριακών.

Με τη νίκη του αυτή ο Μαρκ Μάρκες έχει 393 βαθμούς, έναντι 270 του αδερφού του και 213 του Μπανιάια, που εγκατέλειψε και δεν βαθμολογήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θεωρητικά, ο τίτλος είναι ανοικτός, όμως με αυτά που βλέπουμε μόνο αν δεν τρέξει ο Μαρκ στου υπόλοιπους αγώνες, μόνο τότε θα χάσει τον τίτλο.

Την 3η θέση πήρε ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ, έχοντας εκκινήσει 7ος, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι που είχε την pole position και έκανε άσχημη εκκίνηση, περιορίστηκε στην 4η θέση με την Aprilia.

Ο Μπραντ Μπίντερ με την άλλη εργοστασιακή ΚΤΜ από 11ος στον τερματισμό ήταν 5ος, ενώ ο Φερμίν Αλντεγκέρ που ξεκίνησε 6ος με τη Ducati της Gresini, έμεινε στην ίδια θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν, περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, έδειξε χαρακτήρα και παρά το ότι ξεκίνησε από πολύ πίσω, τερμάτισε 10ος με την Aprilia, κι αρχίζει να βρίσκει τη φόρμα του μετά τα χειρουργεία.

Ο Μπανιάια που ήταν τρίτος στην εκκίνηση, με ένα γλίστρημα έχασε πολλές θέσεις και στη συνέχεια έχοντας ταλαντώσεις στην εργοστασιακή Ducati, εγκατέλειψε.

Τώρα, αύριο, είναι μια άλλη μέρα για το μεγάλο Grand Prix, με τις ίδιες θέσεις εκκίνησης και θα δούμε αν θα επαναλάβει ο Μαρκ Μάρκες έναν θρίαμβο ή τον αδερφό του ή ακόμα και τον Μπετσέκι να τον απειλούν.