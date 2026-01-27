MotoGP: Αυτές είναι οι νέες μοτοσυκλέτες των Red Bull KTM και Tech3

Στο πρωτάθλημα του MotoGP 2026 που ξεκινά την 1η Μαρτίου από την Ταϊλάνδη, τόσο η εργοστασιακή Red Bull KTM, όσο και η δορυφορική της ομάδα Red Bull KTM Tech3, θα τρέξουν με τον ίδιο χρωματισμό, όπως και πέρυσι.

Το 2026 είναι η πρώτη πλήρης χρονιάς με την οποία η KTM τελεί υπό τη νέα ιδιοκτησία της Bajaj Auto, και η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις δοκιμές της μοτοσυκλέτας του 2027, με τους νέους κανονισμούς κινητήρα με κυβισμό 850 κ.εκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και οι δύο ομάδες κράτησαν το περσινό δίδυμο των οδηγών: η Red Bull KTM με Πέδρο Ακόστα και Μπραντ Μπίντερ και η Red Bull KTM Tech3 με Ενεα Μπαστιανίνι και Μάβερικ Βινιάλες.

Η Red Bull KTM θα στοχεύσει ψηλά για το 2026, καθώς πέρυσι τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από Ducati και Aprilia, ενώ η Tech3 στην 9η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ψηφία και δεδομένα

4: Η κατάταξη του Πέδρο Ακόστα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025 στη δεύτερη χρονιά του Ισπανού στην κορυφαία κατηγορία. Ο Πέδρο ισοφάρισε την υψηλότερη κατάταξη της Red Bull KTM, την οποία πέτυχε ο νυν ομόσταβλός του Μπίντερ το 2023 (και ο Πολ Εσπαργκαρό ισοφάρισε στους βαθμούς για την 4η θέση το 2020).

6: Γύροι του ημερολογίου MotoGP του 2026 που μετρούν ως «εντός έδρας» αγώνες για την τετράδα της Red Bull KTM σε μια σεζόν με 22 Grand Prix, 22 Sprints, 18 χώρες και 9 μήνες αγώνων.

7: Μέρες μέχρι την πρώτη επίσημη δοκιμή πριν από την σεζόν που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα Σεπάνγκ, ακολουθούμενη από την έναρξη του MotoGP 2026 στην Κουάλα Λουμπούρ στις 7 Φεβρουαρίου, τη δεύτερη δοκιμή 21-22 Φεβρουαρίου στην πίστα της Ταϊλάνδης και στη συνέχεια το Grand Prix Ταϊλάνδης στην ίδια πίστα, από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου.

14: Βάθρα Grand Prix και μετάλλια Sprint που συγκέντρωσε η Red Bull KTM το 2025.

17: Οι πέντε πρώτες θέσεις σε Grand Prix που κατέγραψε η τρέχουσα σύνθεση της Red Bull KTM το 2025.

24: Συνδυασμένες σεζόν εμπειρίας για τους οδηγούς της Red Bull KTM καθώς ξεκινά το 2026 (2 για τον Ακόστα, 6 για τον Μπίντερ, 5 για τον Μπαστιανίνι και 11 για τον Βινιάλες).

366,1: Χιλιόμετρα την ώρα – το ρεκόρ τελικής ταχύτητας MotoGP που κατέγραψε η KTM RC16 με τον Μπραντ Μπίντερ το 2023 και ισοφαρίστηκε από τον Πολ Εσπαργκαρό το 2024 στο ιταλικό Grand Prix. Θα παραμείνει ο αριθμός αυτός μέχρι το 2026;

3.600.000: Ρεκόρ προσέλευσης οπαδών στις πίστες το 2025 – αύξηση 21% σε σχέση με το 2024 – και απόδειξη ότι το MotoGP αναπτύσσεται συνεχώς.

Οι οδηγοί μίλησαν

Πέδρο Ακόστα: «Στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 αρχίσαμε να κάνουμε καλούς αγώνες, καλά αποτελέσματα, ακόμα και όταν δεν είχαμε τις καλύτερες μέρες μας. Καταφέραμε να είμαστε συνεχώς στην πρώτη πεντάδα. Συνολικά, ήταν πολύ καλό που μπορέσαμε να παλέψουμε για την 3η θέση στο Πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι περισσότερα φέτος και να ξεκινήσουμε με τον σωστό τρόπο από τη Σεπάνγκ την επόμενη εβδομάδα».

Μπραντ Μπίντερ: «Πήρα μερικές εβδομάδες άδεια και έκανα πολλή οδήγηση, πολλή ποδηλασία. Ανυπομονώ για ένα νέο ξεκίνημα ξανά αυτή τη σεζόν και ελπίζω να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις επιδόσεις που ξέρω ότι είμαι ικανός. Πέρυσι ένιωθα ότι σκεφτόμουν όλη την ώρα στη μοτοσυκλέτα, αντί να αφήσω μόνο τη φυσική μου ικανότητα να πάρει τον έλεγχο και αυτό είναι ένα πράγμα που θέλω να αλλάξω για αυτή τη σεζόν».

Ενεα Μπαστιανίνι: «Ήταν πολύ σημαντικό να αναλογιστώ το 2025, επειδή νομίζω ήταν μια περίπλοκη χρονιά, αλλά ήταν και καλή κατά κάποιο τρόπο, επειδή έμαθα πολλά. Το 2026 θα είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι θα είμαι πολύ πιο δυνατός. Έχω κίνητρο να επιστρέψω στην πίστα, επειδή θέλω να αγωνιστώ ξανά για κάτι σημαντικό».

Μάβερικ Βινιάλες: «Η περασμένη χρονιά ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα: Χρειάστηκε να καταλάβω πολλά πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από δύο αγώνες άρχισα να καταλαβαίνω τη μοτοσυκλέτα, πώς λειτουργεί, οπότε μπόρεσα να είμαι ανταγωνιστικός πολύ γρήγορα. Μετά είχαμε την πτώση στο Σάσερινγκ. Υπήρχαν δύο ή τρεις τρόποι για να ανακάμψω, αλλά έπρεπε να ανακαλύψουμε ποιος ήταν ο καλύτερος για τον ώμο μου, για τον τύπο του τραυματισμού μου. Τώρα, νιώθω ότι όταν έχω αυτό το είδος πίεσης – όταν έχω αυτό το είδος ευθύνης – είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση κι έχω πολλή ενέργεια για φέτος».