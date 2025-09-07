MotoGP: Δεύτερη νίκη καριέρας του Alex Marquez και μάλιστα στην πατρίδα του

Θα περιμένουμε δύο ίσως και τρεις ακόμα αγώνες στο MotoGP μέχρι να δούμε να παίρνει πρόωρα τον φετινό τίτλο ο Μαρκ Μάρκεθ.

Κι αυτό διότι σήμερα ο εργοστασιακός οδηγός της Ducati δεν κέρδισε στη Βαρκελώνη και αρκέστηκε στη δεύτερη θέση πίσω από τον αδερφό του Αλεξ, της Gresini Ducati ο οποίος ήθελε πολύ περισσότερο να κερδίσει για δύο λόγους: πρώτον επειδή ήθελε να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη καριέρας και μάλιστα στην πατρίδα του, και, δεύτερον, επειδή χθες έχασε τη νίκη πέφτοντας από υπερβολική σιγουριά ότι θα κερδίσει κι ενώ ήταν πρώτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαρκ δεν είναι ότι δεν ήθελε να κερδίσει, αλλά προτίμησε να μην πιέσει τον αδερφό του -ούτως ή άλλως θα πάρει σύντομα τον τίτλο – και, άλλωστε, το είχε πει στις δηλώσεις του ότι θέλει να ανακάμψει ο αδερφός του.

Την 3η θέση πήρε ο Μπαστιανίνι με την ΚΤΜ της Tech3, της δορυφορικής ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Το φιλμ του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Μαρκ Μάρκεθ να πετάγεται δυνατά μπροστά από την 3η θέση της εκκίνησης και κατάφερε να περάσει επικεφαλής, με τον αδερφό του Αλεξ, που είχε την pole position να μένει πίσω του.

Την ίδια στιγμή ο Πέδρο Ακόστα ήταν τρίτος και καιροφυλακτούσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Στον 3ο γύρο ο Μπετσέκι έπεσε με την Aprilia, στην προσπάθειά του για προσπέραση επί του Μορμπιντέλι, ενώ προσπαθώντας να τον αποφύγει γλίστρισε και έπεσε και ο Ντι Τζιαναντόνιο με τη VR46.

Ωστόσο, στον 4ο γύρο, στη μεγάλη ευθεία, ο Αλεξ με ταχύτητα πέρασε τον μεγάλο αδερφό του και ανέκτησε την πρωτοπορία του αγώνα.

Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Μπανιάια, που από την 21η θέση στην εκκίνηση με την εργοστασιακή Ducati, ανέβηκε ήδη 9ος.

Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν με τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia ήταν 11ος, από την 17η θέση στην εκκίνηση.

Κι ενώ τα δύο αδέρφια έδιναν τη μάχη μεταξύ τους, πίσω τους, Ακόστα και Μπαστιανίνι, ο πρώτος με την εργοστασιακή ΚΤΜ και ο δεύτερος με τη δορυφορική ΚΤΜ της Tech3, έδιναν μάχη, με τον Μπαστιανίνι νικητή να παίρνει πλεονέκτημα για μια θέση στο βάθρο.

Στον 18ο από τους 24 γύρους του αγώνα ο Αλεξ ήταν μόλις 3,5 δέκατα ου δευτερολέπτου μπροστά από τον Μαρκ, ενώ ο Μπαστιανίνι ήταν πίσω από τον Μαρκ 1,3 δευτ.

Πλησιάζοντας στους 5 γύρους πριν το φινάλε, ο Μαρκ είχε πλησιάσει πολύ. Όμως, ένα λάθος σε φρενάρισμα τον έφερε πιο πίσω και μάλλον δεν θα πίεζε περισσότερο για να κερδίσει.

Τελικά ο Αλεξ κέρδισε για 2η φορά στην καριέρα του, ο Μαρκ δεύτερος και μάλλον θα περιμένει μετά το Μιζάνο ή στην Ιαπωνία ή στην Ινδονησία να κερδίσει πρόωρα τον τίτλο, ενώ ο Μπαστιανίνι ανέβηκε μετά από καιρό στο βάθρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp)

Τερμάτισαν μόλις 17 αναβάτες από τους 24 που εκκίνησαν.

Στη βαθμολογία, ο Μαρκ Μάρκεθ έχει 487 βαθμούς, ο Αλεξ Μάρκεθ 305 και ο Μπανιάια 237 βαθμούς.

Επόμενος αγώνας στο Μιζάνο της Ιταλίας, με Sprint στις 13 και Grand Prix στις 14 Σεπτεμβρίου.