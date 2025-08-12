MotoGP: Επιστροφή στη δράση με Grand Prix Αυστρίας και την Aprilia έτοιμη για δράση

Μετά από περίπου ένα μήνα, καθώς στις 20 Ιουλίου είχαμε στην Τσεχία το τελευταίο Grand Prix, το MotoGP επιστρέφει στη δράση με το Grand Prix στην Τσεχία, αυτό το Σαββατοκύριακο, με Sprint το Σάββατο και αγώνα Grand Prix την Κυριακή.

Κι ενώ η Ducati κυριαρχεί, όπως και ο Μαρκ Μάρκες, η Aprilia έχει ανέβει αρκετά και θέλει να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Στον 13ο αγώνα της σεζόν, από τους 22 συνολικά, ο Μάρκο Μπετσέκι που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου θέλει να επιβεβαιώσει την καλή του φόρμα, ενώ ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Χόρχε Μαρτίν, που έλειπε από πολλούς αγώνες λόγω εγχειρήσεων, πήρε τους πρώτους του βαθμούς στη Τσεχία και θέλει να συνεχίσει ακόμα καλύτερα.

Το Red Bull Ring είναι μια πίστα γνωστή για τη φύση της «stop-and-go» και, ιστορικά, αυτού του είδους οι πίστες έχουν αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την Aprilia Racing. Το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κατασκευαστή με έδρα το Noale σε αυτήν την πίστα παραμένει η τρίτη θέση που κατακτήθηκε στον περσινό αγώνα. Η ιστορική πίστα βρίσκεται στην Αυστρία, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Στυρίας. Εχει μήκος 4,35 χλμ. και έχει 10 στροφές, με διαφορά 65 μέτρων μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου σημείου. Από το 2022, για την ενίσχυση της ασφάλειας, εισήχθη ένα σικέιν στη στροφή 2, το οποίο αλλάζει τη διάταξη σε σύγκριση με αυτήν που χρησιμοποιείται στη Formula 1.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που επέστρεψα επιτέλους στην πίστα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στη μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει η πίστα στην Αυστρία με τα πολλά τμήματα που έχουν δυνατό φρενάρισμα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ακόμη καλό Σαββατοκύριακο, συνεχίζοντας από εκεί που μείναμε, να συνεργαζόμαστε καλά με την ομάδα και να διασκεδάζουμε οδηγώντας», είπε ο Μάρκο Μπετσέκι.

«Ανυπομονώ να φτάσω στην Αυστρία και να επιστρέψω στην Aprilia. Δούλεψα σκληρά αυτό το καλοκαίρι και ήταν εξαιρετικά έντονο, οπότε νομίζω ότι είμαι ακόμα πιο έτοιμος από ό,τι ήμουν στο Μπρνο. Τώρα ο στόχος είναι να βελτιωθούμε μαζί με την ομάδα και να συνεχίσουμε να γνωριζόμαστε, γιατί έχουμε ακόμα πολλή σεζόν μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε μαζί για να πετύχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό», είπε ο Χόρχε Μαρτίν.