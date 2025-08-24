MotoGP: Έβδομη διπλή νίκη σερί του Marc Marquez

Έχοντας πετύχει τη νίκη χθες στον αγώνα Sprint της Ουγγαρίας, για τον 14ο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, ο Μαρκ Μάρκες επικράτησε και σήμερα στο μεγάλο Grand Prix, με αποτέλεσμα να κάνει το 7 στα 7 στους τελευταίους αγώνες, με διπλές νίκες.

Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, ξεκινώντας από την pole position και σήμερα, με τη νίκη του αύξησε τη διαφορά του από τον αδερφό του Αλεξ, στους 175 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεύτερος τερμάτισε ο πολύ ανταγωνιστικός Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ και τρίτος ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MotoGP™ (@motogp) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας ξεκίνησε με δράμα, καθώς οι μηχανικοί της εργοστασιακής ομάδας της Ducati επικεντρώθηκαν στη μοτοσυκλέτα της δορυφορικής ομάδας της VR46 του Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, που ήταν στην πρώτη σειρά. Ο Ιταλός είχε αισθανθεί ένα πρόβλημα και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αλλάξει με την εφεδρική του μοτοσυκλέτα και να υποστεί ποινή διπλού μεγάλου γύρου ή να κάνει τον γύρο προθέρμανσης με την ελπίδα ότι το πρόβλημα είχε διορθωθεί.

Πάντως η τρίτη θέση στην εκκίνηση έμεινε κενή, καθώς ο Ντι Τζιαναντόνιο μπήκε στα πιτ στο τέλος του γύρου προθέρμανσης για να πάρει την εφεδρική και ξεκίνησε από το τέλος της κούρσας.

Με την εκκίνηση ο Μάρκο Μπετσέκι προσπάθησε να ξεπεράσει τον Μαρκ Μάρκες, δεν τα κατάφερε αλλά μπόρεσε στη συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι οι δύο αναβάτες είχαν επαφή, δεν έπεσαν, αλλά ο Μάρκες έχασε και τη δεύτερη θέση από τον Φράνκο Μορμπιντέλι με τη VR46 Ducati.

Στον 5ο γύρο ο Μάρκες πέρασε τον Μορμπιντέλι και ξεκίνησε την καταδίωξη του Μπετσέκι τον οποίο πέρασε στον 11ο γύρο.

Πίσω του ο Μπετσέκι αντιμετώπιζε την πίεση του Ακόστα, και έχασε τη δεύτερη θέση στον 15ο γύρο.

Την 4η θέση πήρε ο Χόρχε Μαρτίν με την άλλη εργοστασιακή Aprilia, την καλύτερη θέση από τότε που επέστρεψε μετά την επιστροφή του από τις εγχειρήσεις.

Ο Λούκα Μαρίνι της Honda ολοκλήρωσε ένα δυνατό Σαββατοκύριακο για την εργοστασιακή ομάδα με την πέμπτη θέση μπροστά από τον Μορμπιντέλι.

Στην 9η θέση ο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati και στη 14η ο Αλεξ Μάρκες με την Ducati της Gresini.

Επόμενος αγώνας στην Καταλονία με Sprint στις 6 Σεπτεμβρίου και Grand Prix στις 7 Σεπτμεβρίου.