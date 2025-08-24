Driveit

MotoGP: Έβδομη διπλή νίκη σερί του Marc Marquez

Απόλυτη επικράτηση του αναβάτη της εργοστασιακής Ducati στην Ουγγαρία
Hungarian Grand Prix
Δημήτρης Μπαλής

Έχοντας πετύχει τη νίκη χθες στον αγώνα Sprint της Ουγγαρίας, για τον 14ο αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, ο Μαρκ Μάρκες επικράτησε και σήμερα στο μεγάλο Grand Prix, με αποτέλεσμα να κάνει το 7 στα 7 στους τελευταίους αγώνες, με διπλές νίκες.

Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati, ξεκινώντας από την pole position και σήμερα, με τη νίκη του αύξησε τη διαφορά του από τον αδερφό του Αλεξ, στους 175 βαθμούς.

Δεύτερος τερμάτισε ο πολύ ανταγωνιστικός Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ και τρίτος ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia.

 

 
 
 
 
 
Ο αγώνας ξεκίνησε με δράμα, καθώς οι μηχανικοί της εργοστασιακής ομάδας της Ducati επικεντρώθηκαν στη μοτοσυκλέτα της δορυφορικής ομάδας της VR46 του Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο, που ήταν στην πρώτη σειρά. Ο Ιταλός είχε αισθανθεί ένα πρόβλημα και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αλλάξει με την εφεδρική του μοτοσυκλέτα και να υποστεί ποινή διπλού μεγάλου γύρου ή να κάνει τον γύρο προθέρμανσης με την ελπίδα ότι το πρόβλημα είχε διορθωθεί.

Πάντως η τρίτη θέση στην εκκίνηση έμεινε κενή, καθώς ο Ντι Τζιαναντόνιο μπήκε στα πιτ στο τέλος του γύρου προθέρμανσης για να πάρει την εφεδρική και ξεκίνησε από το τέλος της κούρσας.

Με την εκκίνηση ο Μάρκο Μπετσέκι προσπάθησε να ξεπεράσει τον Μαρκ Μάρκες, δεν τα κατάφερε αλλά μπόρεσε στη συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι οι δύο αναβάτες είχαν επαφή, δεν έπεσαν, αλλά ο Μάρκες έχασε και τη δεύτερη θέση από τον Φράνκο Μορμπιντέλι με τη VR46 Ducati.

Στον 5ο γύρο ο Μάρκες πέρασε τον Μορμπιντέλι και ξεκίνησε την καταδίωξη του Μπετσέκι τον οποίο πέρασε στον 11ο γύρο.

Πίσω του ο Μπετσέκι αντιμετώπιζε την πίεση του Ακόστα, και έχασε τη δεύτερη θέση στον 15ο γύρο.

Την 4η θέση πήρε ο Χόρχε Μαρτίν με την άλλη εργοστασιακή Aprilia, την καλύτερη θέση από τότε που επέστρεψε μετά την επιστροφή του από τις εγχειρήσεις.

Ο Λούκα Μαρίνι της Honda ολοκλήρωσε ένα δυνατό Σαββατοκύριακο για την εργοστασιακή ομάδα με την πέμπτη θέση μπροστά από τον Μορμπιντέλι.

Στην 9η θέση ο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati και στη 14η ο Αλεξ Μάρκες με την Ducati της Gresini.

Επόμενος αγώνας στην Καταλονία με Sprint στις 6 Σεπτεμβρίου και Grand Prix στις 7 Σεπτμεβρίου.

