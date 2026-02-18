MotoGP: Η Αδελαΐδα θέλει Grand Prix και η Μελβούρνη αρνήθηκε

Για τα… μάτια του MotoGP «σφάζονται» στην Αυστραλία, καθώς η κυβέρνηση της Βικτώριας δεν θέλει να φύγει ο αγώνας του MotoGP από το Phillip Island και να πάει στο Albert Park της Μελβούρνης, όπως επιθυμεί η MotoGP Sports Entertainment (πρώην Dorna) που έχει την εκμετάλλευση του σπορ, ενώ η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας θέλει να φέρει το MotoGP στην Αδελαΐδα.

Σημαντικές εξελίξεις στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η MotoGP Sports Entertainment, απέστειλε αίτημα στην κυβέρνηση της Βικτώριας, προκειμένου να μεταφέρει τον αγώνα του MotoGP από το Phillip Island (φέτος θα διεξαχθεί 24-25 Οκτωβρίου), καθώς φέτος λήγει η σύμβαση, στο Albert Park της Μελβούρνης.

Όμως, η κυβέρνηση της Βικτώριας αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι το Phillip Island (απέχει 140 χλμ. από τη Μελβούρνη) είναι ταυτισμένο με το MotoGP, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο, αναβαθμίζει τον τουρισμό και γίνεται τζίρος σε ξενοδοχεία και εστίαση. Για να υποστηρίζει την παραμονή του αγώνα εκεί, η κυβέρνηση της Βικτώριας τόνισε ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της MotoGP Sports Entertainment.

Ωστόσο, η εταιρεία δείχνει να μη συμφωνεί με αυτή τη τοποθέτηση και βρήκε χώρο η κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας να στείλει πρόταση στην εταιρεία ώστε να φέρει το MotoGP στην Αδελαΐδα, ώστε να είναι το πρώτο Grand Prix που θα διεξαχθεί σε πραγματική πίστα δρόμου, σε πόλη.

Σημειώνω ότι στο Albert Park έχουμε κάθε χρόνο Grand Prix της Formula 1 και μάλιστα από εκεί ξεκινά τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα (φέτος στις 8 Μαρτίου). Η δε Αδελαΐδα φιλοξένησε παλαιότερα το Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1, από το 1985 έως το 1995.

Πάντως, όλα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα.