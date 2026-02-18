Συμβαίνει τώρα:
Driveit

MotoGP: Η Αδελαΐδα θέλει Grand Prix και η Μελβούρνη αρνήθηκε

Η σύμβαση της διοργανώτριας εταιρείας του πρωταθλήματος, με το Phillip Island ολοκληρώνεται φέτος
F1_Adelaide_GettyImages-2229184793
Ο Martin Brundle με τη McLaren MP4/9 στους δρόμους της πόλης της Αδελαΐδας στις 13 Νοεμβρίου 1994
Δημήτρης Μπαλής

Για τα… μάτια του MotoGP «σφάζονται» στην Αυστραλία, καθώς η κυβέρνηση της Βικτώριας δεν θέλει να φύγει ο αγώνας του MotoGP από το Phillip Island και να πάει στο Albert Park της Μελβούρνης, όπως επιθυμεί η MotoGP Sports Entertainment (πρώην Dorna) που έχει την εκμετάλλευση του σπορ, ενώ η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας θέλει να φέρει το MotoGP στην Αδελαΐδα.

Σημαντικές εξελίξεις στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η MotoGP Sports Entertainment, απέστειλε αίτημα στην κυβέρνηση της Βικτώριας, προκειμένου να μεταφέρει τον αγώνα του MotoGP από το Phillip Island (φέτος θα διεξαχθεί 24-25 Οκτωβρίου), καθώς φέτος λήγει η σύμβαση, στο Albert Park της Μελβούρνης.

Όμως, η κυβέρνηση της Βικτώριας αρνήθηκε, επισημαίνοντας ότι το Phillip Island (απέχει 140 χλμ. από τη Μελβούρνη) είναι ταυτισμένο με το MotoGP, προσελκύει δεκάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο, αναβαθμίζει τον τουρισμό και γίνεται τζίρος σε ξενοδοχεία και εστίαση. Για να υποστηρίζει την παραμονή του αγώνα εκεί, η κυβέρνηση της Βικτώριας τόνισε ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της MotoGP Sports Entertainment.

Ωστόσο, η εταιρεία δείχνει να μη συμφωνεί με αυτή τη τοποθέτηση και βρήκε χώρο η κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας να στείλει πρόταση στην εταιρεία ώστε να φέρει το MotoGP στην Αδελαΐδα, ώστε να είναι το πρώτο Grand Prix που θα διεξαχθεί σε πραγματική πίστα δρόμου, σε πόλη.

Σημειώνω ότι στο Albert Park έχουμε κάθε χρόνο Grand Prix της Formula 1 και μάλιστα από εκεί ξεκινά τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα (φέτος στις 8 Μαρτίου). Η δε Αδελαΐδα φιλοξένησε παλαιότερα το Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1, από το 1985 έως το 1995.

Πάντως, όλα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
98
88
77
75
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo