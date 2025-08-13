MotoGP: Η BMW δεν έχει κλείσει την πόρτα για τη συμμετοχή της

Και ποιος δε θα ήθελε να δει τη BMW στο MotoGP, να πλαισιώνει τις Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha και Honda στον κορυφαίο θεσμό.

Ειδικά τώρα που πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα Superbike WorldSBK με μοτοσυκλέτες παραγωγής, με τον Toprak Razgatlioglu.

Η BMW σκεφτόταν να μπει στο MotoGP από τότε που ιδρύθηκε ως ομάδα, το 2002, στη νέα εποχή των πρωτότυπων μοτοσυκλετών 990κ.εκ., ενώ 20 χρόνια μετά, το 2022, όταν η Suzuki ανακοίνωσε την αποχώρησή της, υπήρχαν «πιέσεις» να πάρει τη θέση της, αγοράζοντας την αγωνιστική ομάδα, όμως η Dorna που είχε και έχει τα δικαιώματα του σπορ (τα πούλησε τώρα στη Liberty Media που έχει και τη Formula 1), έβαλε φρένο στη διαδικασία.

Επίσης, μαθεύτηκε ότι η BMW σκεφτόταν και την εξαγορά του αγωνιστικού τμήματος της KTM, όμως η νέα εταιρεία που την αγόρασε συνέχισε με την αυστριακή εταιρεία που «έτρεχε» τους αγώνες.

Η BMW, τώρα, δεν είναι διατεθειμένη να μπει στο MotoGP, τη στιγμή που ο κορυφαίος αναβάτης της, ο Razgatlioglu, θα τρέχει στο MotoGP με τη Yamaha το 2026.

Πάντως, ενώ από το 2027 θα έχουμε αλλαγές στους κανονισμούς του MotoGP (μοτέρ 850 κ.εκ., μειωμένη αεροδυναμική, κατάργηση των συσκευών υπολογισμού ύψους οδήγησης και την Pirelli αντί της Michelin ως προμηθευτή ελαστικών), εντούτοις σύμφωνα με τον Markus Flasch, διευθύνοντα σύμβουλο της BMW Motorrad, μιλώντας στο Australian Motor Cycle News, «δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση».

Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η BMW Motorrad είναι προς το παρόν ξεκάθαρη με την επιτυχία στο WSBK, όμως συζητά για το μέλλον καθώς με 11 ομάδες και 22 μοτοσυκλέτες στο MotoGP, δεν υπάρχει χώρος για 12 ομάδα και 24 μοτοσυκλέτες, σύμφωνα με τη Dorna.

Αυτή τη στιγμή έχουμε τις 5 εργοστασιακές ομάδες: Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha και Honda καθώς και 6 δορυφορικές: Gresini και VR46 που τρέχουν με Ducati, Pramac με Yamaha, LCR με Honda, Tech 3 με ΚΤΜ, και Trackhouse με Aprilia.

Οπότε, αν δεν αλλάξει στάση η Dorna, αν θέλει να μπει η BMW στο MotoGP θα πρέπει να κάνει συμφωνία με μια δορυφορική ομάδα.