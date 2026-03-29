MotoGP: Η εμφατική επιστροφή στις νίκες του Jorge Martin με την Aprilia

Πολύ σπουδαία νίκη για τον Χόρχε Μαρτίν στον αγώνα Sprint του Σαββάτου στο MotoGP, κι ενώ σήμερα το βράδυ θα έχουμε το μεγάλο Grand Prix.

Ο πρωταθλητής του 2024, ενώ το 2025 έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά με τραυματισμούς και εγχειρήσεις, φέτος επανήλθε σε πρωταγωνιστικό επίπεδο.

Στον πρώτο αγώνα στην Ταϊλάνδη, ήταν 5ος στο Sprint και 4ος στο Grand Prix, ενώ στον δεύτερο αγώνα στη Βραζιλία, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί στο Sprint και στο δεύτερο σκαλί στο Grand Prix.

Και τώρα, στο Όστιν, κέρδισε το Sprint, ξεκινώντας από την 7η θέση παρακαλώ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας οδηγών, με την Aprilia να απολαμβάνει και την πρωτιά στις ομάδες.

Για να κερδίσει ο Χόρχε Μαρτίν, κατάφερε να προσπεράσει τον Φραντσέσκο Μπανιάια στον τελευταίο γύρο του Sprint, ενός συναρπαστικού αγώνα που βρήκε τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati που είχε την 6η θέση στην εκκίνηση, να συγκρούεται με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο που είχε την pole position με τη Ducati VR46. Και οι δύο εγκατέλειψαν, όπως και ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia, που είχε κερδίσει τα δύο Grand Prix σε Ταϊλάνδη και Βραζιλία.

Εγκατέλειψαν από πτώση και οι Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR και Τόπρακ Ραζγκατλίογλου με Yamaha Pramac.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ενεα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3.

Εκτός βάθρου έμεινε ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati Gresini.

Σήμερα, στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, θα έχουμε το μεγάλο Grand Prix στο Όστιν του Τέξας.