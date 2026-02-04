MotoGP: Η Honda έδειξε τη δύναμή της

Με 17 αναβάτες στην πίστα της Σεπάνγκ, χωρίς τη Yamaha και με τη βροχή να διακόπτει τη διαδικασία, ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των επίσημων δοκιμαστικών του MotoGP στη Μαλαισία.

Κι ενώ χθες ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε με την εργοστασιακή Ducati τον καλύτερο χρόνο, σήμερα ο Ζοάν Μιρ με Honda βελτίωσε τον χρόνο του περσινού και 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Δύο VR46 Ducati ακολούθησαν τον Μιρ, οι Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο ντι Τζιανναντόνιο, με πολύ κοντινούς χρόνους, ενώ ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ ήταν τέταρτος, μπροστά από την ΚΤΜ της Tech3, Μάβερικ Βινιάλες.

Ο Μάρκο Μπετσέκι με την Aprilia ήταν έκτος, μπροστά από τους οδηγούς της Trackhouse Aprilia Ραούλ Φερνάντες και Αι Ογκούρα, που είχαν ανάμεσά τους τον Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati.

Ο Αλεξ Μάρκεθ είχε πτώση χωρίς συνέπειες με τη Ducati της Gresini, ενώ ο αδερφός του Μαρκ ήταν 15ος σε χρόνο, μάλλον ψάχνοντας ρυθμίσεις.

Η Yamaha είχε προβλήματα με τον κινητήρα του Φάμπιο Κουαρταράρο χθες και σήμερα επικεντρώθηκε στην εξέταση του μοτέρ, το οποίο δοκίμαζε ήδη από πέρυσι. Θα δούμε να θα πάρει αύριο μέρος στην 3η και τελευταία ημέρα αυτών των δοκιμών.