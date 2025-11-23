MotoGP: Η πιο επιτυχημένη σεζόν στην ιστορία της Aprilia Racing

Το 2025 χαρακτηρίζεται ως η πιο επιτυχημένη χρονιά όλων των εποχών για την ιταλική εταιρεία του ομίλου Piaggio, στο MotoGP και σε όλους τους αγώνες μοτοσυκλέτας.

Ένας από τους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές αυτής της σεζόν ήταν ο Μάρκο Μπετσέκι. Στην πρώτη του σεζόν με μια Aprilia, ο Ιταλός αναβάτης στην αρχή προσπάθησε να προσαρμοστεί στην RS-GP25, και στη συνέχεια έγινε ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς αναβάτες του πρωταθλήματος.

Ο «Μπεζ» πήρε 3 νίκες στους μεγάλους αγώνες, στα Grand Prix (Σίλβερστοουν, Πορτιμάο, Βαλένθια), 3 νίκες στους αγώνες Sprint (Μιζάνο, Μανταλίκα και Φίλιπ Αϊλαντ), συνολικά 15 βάθρα και 5 pole position.

Με αυτά τα αποτελέσματα πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα με 353 βαθμούς, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταφέρει ποτέ ένας αναβάτης της Aprilia στην ιστορία της στο MotoGP.

Από την άλλη πλευρά, ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής το 2024 με την Pramac και μοτοσυκλέτα Ducati, είχε μια δύσκολη σεζόν που σημαδεύτηκε από μια σειρά τραυματισμών – πρώτα στις δοκιμές της Σεπάνγκ, στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της προπόνησης, έπειτα στον μεγάλο αγώνα στο Κατάρ, και στη συνέχεια στον αγώνα Sprint του Μοτέγκι. Επιστρέφοντας για τον τελευταίο αγώνα στη Βαλένθια μετά από περισσότερο από ενάμιση μήνα διακοπής, αγωνίστηκε το Σαββατοκύριακο με στόχο να εξοικειωθεί ξανά με την RS-GP25. Από την άλλη πλευρά, οι δοκιμές στη Βαλένθια τελείωσαν με θετικά συναισθήματα και με αποφασιστικότητα να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο.

Ο ίδιος, στην αρχή της σεζόν είχε πει ότι ο επόμενος τίτλος του μπορεί να έρθει το 2026, οπότε ας περιμένουμε να δούμε με τον σκληρό ανταγωνισμό.

Η Aprilia έδωσε συγχαρητήρια στον Λορέντσο Σαβαντόρι, δοκιμαστή αναβάτη και βασικό άνθρωπο της ομάδας, ο οποίος, αντικαθιστώντας τον Μαρτίν, μετέτρεπε κάθε Σαββατοκύριακο σε μια ευκαιρία για ανάπτυξη, τελειοποίηση και βελτίωση της RS-GP25. Αυτή η δουλειά είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά θεμελιώδης και συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση της Aprilia μεταξύ των πρωταγωνιστών του MotoGP.

Η ομάδα Trackhouse MotoGP, με μοτοσυκλέτες Aprilia, πήρε καλά το 2025. Ο Αϊ Ογκούρα, ο Ιάπωνας αναβάτης ρούκι της σεζόν, ολοκλήρωσε μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, επιδεικνύοντας απτή πρόοδο καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Ραούλ Φερνάντες, από την άλλη πλευρά, είχε την πιο σημαντική χρονιά του από το ντεμπούτο του στο MotoGP. Τρίτος στον αγώνα Sprint στη Μανταλίκα, δεύτερος στο Sprint του Φίλιπ Αϊλαντ, νίκη την επόμενη μέρα στο Grand Prix, σημειώνοντας την 300ή νίκη της Aprilia στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Grand Prix. Στη συνέχεια, πέτυχε ένα ιστορικό 1-2 στη Βαλένθια, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον Μπετσέκι. Αυτό ήταν το δεύτερο 1-2 στο MotoGP για τον κατασκευαστή με έδρα το Noale μετά από αυτό στη Βαρκελώνη το 2023.

Η σεζόν του 2025 ολοκληρώθηκε με μια σημαντική δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών με 418 βαθμούς, ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το έργο του MotoGP.