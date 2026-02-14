MotoGP: Η πρώτη απώλεια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι ο Fermin Aldeguer

Ενας ιδιαίτερα ικανός και φέρελπις οδηγός, ρούκι της χρονιάς του 2025 στο MotoGP, ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini Racing, δεν θα είναι παρών στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς στην Ταϊλάνδη.

Ο Ισπανός, είχε ένα ατύχημα στην προπόνηση που έκανε τον Ιανουάριο, που απέφερε κάταγμα μηριαίου οστού, και δεν έχει αναρρώσει ακόμα.

Ο οδηγός της Gresini, που τρέχει με Ducati και το 2025 ήταν 8ος στη βαθμολογία με ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις, δεν κατάφερε να πάρει μέρος στις δοκιμές στη Μαλαισία και οι γιατροί είπαν ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει ούτε στις δοκιμές της Ταϊλάνδης, 21-22 Φεβρουαρίου, οπότε κρίθηκε ότι δεν θα τρέξει και τον πρώτο αγώνα.

Η Gresini ανακοίνωσε ότι στην Ταϊλάνδη ο Αλντεγκέρ θα αντικατασταθεί από τον δοκιμαστή της Ducati, Μικέλε Πίρο, ο οποίος αντικατέστησε επίσης τον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati, Μαρκ Μάρκεθ, σε δύο αγώνες στο τέλος του 2025, καθώς είχε κι αυτός τραυματισμούς.

Το ζήτημα είναι να μπορέσει να αγωνιστεί στο Grand Prix της Βραζιλίας στις 22 Μαρτίου.