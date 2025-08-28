MotoGP: Η Yamaha θα τρέξει με τη νέα μοτοσυκλέτα V4 στο Σαν Μαρίνο

Με τον δοκιμαστή της, Αουγκούστο Φερνάντες στο τιμόνι, η Yamaha θα εμφανιστεί στο αγώνα του Σαν Μαρίνο, με τη νέα της μοτοσυκλέτα V4 MotoGP.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου 12-14 Σεπτεμβρίου, στην πίστα του Μιζάνο, η νέα μοτοσυκλέτα, με τον νέο κινητήρα, θα περάσει από όλα τα στάδια δοκιμών και αγώνα, με στόχο να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για τον βασικό οδηγό Φάμπιο Κουαρταραρό, αν η μοτοσυκλέτα είναι ταχύτερη κατά μισό δευτερόλεπτο στον γύρο, αυτό θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ο Κουαρταραρό θα οδηγήσει τη νέα μοτοσυκλέτα μια μέρα μετά τον αγώνα, ενώ και ο Τζακ Μίλερ, αναβάτης της δορυφορικής ομάδας Pramac, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα και το 2026, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κινητήρα V4. Ο Μίλερ έχει εμπειρία οδήγησης κινητήρων V4 τόσο στην KTM όσο και στη Ducati, ενώ ο Κουαρταραρό γνωρίζει τις τετρακύλινδρες εκδόσεις.