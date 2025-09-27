MotoGP: Κι άλλο κάταγμα ο Jorge Martin από την πτώση στην Ιαπωνία

Σταματημό δεν έχουν τα κατάγματα για τον Χόρχε Μαρτίν, στο φετινό MotoGP.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, έχει χάσει τους 10 από τους 17 αγώνες φέτος, καθώς είχε υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς (Ταϊλάνδη και Κατάρ τα πιο σοβαρά), επέστρεψε έπειτα από χειρουργεία και σταδιακά φαινόταν ότι ανακάμπτει.

Όμως σήμερα, ξεκινώντας από τη 17η θέση στον αγώνα Sprint του 17ου αγώνα της χρονιάς, ο Χόρχε Μαρτίν στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση, στριμώχτηκε, έχασε την Aprilia στα φρένα, έπεσε στον ομόσταβλό του Μάρκο Μπετσέκι που ήταν στην 9η θέση, βγήκαν εκτός πίστας και εγκατέλειψαν.

Μόλις σηκώθηκε από τα χαλίκια, ο Μαρτίν κράταγε τον ώμο του, δείχνοντας ότι τραυματίστηκε.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κλείδας. Μολονότι ο Μαρτίν θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο, χάνει οριστικά το αυριανό Grand Prix και αν οδηγηθεί ξανά σε χειρουργείο τότε μάλλον το 2025 τελειώνει εδώ για τον Μαρτίν, πολύ άδοξα, καθώς απομένουν 5 αγώνες για το φινάλε.