MotoGP: Κι άλλο μπαμ με τη μετακίνηση Pedro Acosta στη Ducati

Ισπανικό δίδυμο σε ιταλική ομάδα το 2027 στο MotoGP, καθώς η πρωταθλήτρια Ducati ετοιμάζεται να αποκτήσει τον πολλά υποσχόμενο Πέδρο Ακόστα για το 2027.

Ο Ισπανός οδηγός που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την ΚΤΜ, και ήδη δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο Moto3 (2021) και στο Moto2 (2023), αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Ducati ίσως μαζί με την επέκταση του συμβολαίου του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος αναγεννήθηκε στην ιταλική ομάδα και πέρυσι κατέκτησε από πολύ νωρίς τον τίτλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον για τον Φραντσέσκο Μπανιάια, μετά από δύο σερί τίτλους, 2023-2024, πέρυσι ήταν τραγική πορεία του, καθώς επηρεάστηκε πολύ από την έλευση και τα αποτελέσματα του Μαρκ Μάρκεθ. Τώρα, θα αναγκαστεί να ψάξει ομάδα, με επικρατέστερη τη VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι, που έχει μοτοσυκλέτα Ducati. Ωστόσο, δεν θα ήταν απίθανο να πάει στη Yamaha, ή ακόμα στη Honda ή στην Aprilia.

Η μετακίνηση μπαμ του Ακόστα είναι η τρίτη μέσα σε δύο μέρες, μετά τη μετακίνηση του Φάμπιο Κουαρταράρο από τη Yamaha στη Honda και του Χόρχε Μάρτιν από την Aprilia στη Yamaha, όλες το 2027.

Τη θέση του Ακόστα στην ΚΤΜ αναμένεται να πάρει ο Μάβερικ Βινιάλες, ενώ θα περιμένουμε να δούμε αν θα παραμείνει ο Μπραντ Μπίντερ.