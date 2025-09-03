MotoGP: Με τρεις αναβάτες η Aprilia στον αγώνα της Ισπανίας

Η Aprilia επιστρέφει στην πίστα της Βαρκελώνης, στην Καταλονία, για τον δέκατο πέμπτο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Μάλιστα, η εταιρεία θα έχει πλήρη σύνθεση, με τον περσινό πρωταθλητή Χόρχε Μαρτίν, τον Μάρκο Μπετσέκι και τον Λορέντσο Σαβαντόρι σε θέση wild-card.

Αυτή η πίστα φέρνει στο μυαλό υπέροχες αναμνήσεις για τον κατασκευαστή από το Noale, με σημαντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός που ξεχωρίζει: το ιστορικό διπλό στον αγώνα Grand Prix του 2023.

Το Σαββατοκύριακο θα φιλοξενήσει επίσης μια ειδική εκδήλωση. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η Aprilia θα παρουσιάσει τη νέα X, μια αποκλειστική μοτοσυκλέτα σε περιορισμένη έκδοση για να γιορταστεί η δέκατη επέτειος του ντεμπούτου της RS-GP στην κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλέτας.

Ο Μπετσέκι είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τις κορυφαίες θέσεις μετά από μια ακόμη δυνατή εμφάνιση στο Balaton Park, όπου τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix της Κυριακής. Αυτό ήταν το έβδομο βάθρο της σεζόν για τον Ιταλό αναβάτη, συμπεριλαμβανομένης της νίκης στο Silverstone, η οποία επιβεβαιώνει την ολοένα και πιο σταθερή του αίσθηση με την RS-GP25.

Ο Μαρτίν, θα συνεχίσει την πορεία προσαρμογής του με όλο και περισσότερα ενθαρρυντικά σημάδια. Στην Ουγγαρία τερμάτισε τέταρτος στο Grand Prix, ενώ ο Σαβαντόρι οδηγώντας την πρώτη του wild card της σεζόν, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της RS-GP25.

Η πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya είναι μια εξαιρετικά τεχνική πίστα. Έχει μήκος 4,66 χλμ., με 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές.

Ανανεώσεις συμβολαίων

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι θα παραμείνει στη VR46 Ducati για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο MotoGP, μετά την υπογραφή επέκτασης συμβολαίου για το 2026.

Επίσης, η εργοστασιακή ομάδα της Honda θα διατηρήσει αμετάβλητη σύνθεση το 2026, με τους Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Μιρ να παραμένουν στην ομάδα.